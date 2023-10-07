İstanbulspor'da Hakan Yakın dönemi başlıyor - Son Dakika

İstanbulspor'da Hakan Yakın dönemi başlıyor

İstanbulspor\'da Hakan Yakın dönemi başlıyor
Son Güncelleme: 07.10.2023 15:26

İstanbulspor'da Fatih Tekke'den boşalan teknik direktörlük koltuğuna Hakan Yakın getiriliyor. Futbolculuk döneminde Galatasaray forması da giyen Yakın, sarı-siyahlılara anlaşmaya vardı.

Süper Lig ekibi İstanbulspor'da Hakan Yakın dönemi başlıyor. İstanbul ekibi, 46 yaşındaki hoca ile her konuda anlaşma sağladı.

BEŞİKTAŞ MAÇINDA TRİBÜNDE OLACAK

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre, Hakan Yakın, bugün İstanbul'a gelecek ve pazar günü oynanacak Beşiktaş maçında tribünde olacak.

SON TAKIMINDA 1.14'LÜK PUAN ORTALAMASI TUTTURDU

Futbolculuk kariyerinde Galatasaray forması da giyen Hakan Yakın, teknik direktör olarak en son FC Schaffhausen çalıştırmış ve mayıs ayında görevinden ayrılmıştı. Yakın yönetimindeki FC Schaffhausen, 29 maçta 1.14'lük puan ortalaması yakaladı.

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Son Dakika Spor İstanbulspor'da Hakan Yakın dönemi başlıyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: İstanbulspor'da Hakan Yakın dönemi başlıyor - Son Dakika
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