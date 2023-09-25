İstanbulspor, Fatih Tekke ile yollarını ayırdı - Son Dakika

İstanbulspor, Fatih Tekke ile yollarını ayırdı

Son Güncelleme: 25.09.2023 20:55

Süper Lig ekiplerinden İstanbulspor, teknik direktör Fatih Tekke ile yolların ayrıldığını duyurdu. Tekke'nin başında olduğu İstanbulspor, bu sezon 4 maç sonunda 2 beraberlik ve 2 mağlubiyetle 19. sıraya geriledi.

Trendyol Süper Lig'in yeni ekiplerinden İstanbulspor'da Fatih Tekke dönemi sona erdi. İstanbul ekibi, Fatih Tekke ile yolların ayrıldığını açıkladı.

İstanbulspor'un açıklaması;

"Teknik Direktörümüz Fatih Tekke ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Fatih Tekke ve ekibine verdikleri emekler için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz."

İstanbulspor, teknik direktör Fatih Tekke ile yollarını ayırdı

BEKLENENİ VEREMEDİ

İstanbulspor'da 30 resmi maça çıkan Tekke, maç başına 1.07 puan ortalaması yakaladı. Sarı siyahlılar, bu sezon 4 maç sonunda 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet sonrası 19. sıraya yerleşti.

Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Sondakika.com - Spor

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SON DAKİKA: İstanbulspor, Fatih Tekke ile yollarını ayırdı - Son Dakika
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