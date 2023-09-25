İstanbulspor, Fatih Tekke ile yollarını ayırdı

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Trendyol Süper Lig'in yeni ekiplerinden İstanbulspor'da Fatih Tekke dönemi sona erdi. İstanbul ekibi, Fatih Tekke ile yolların ayrıldığını açıkladı.

İstanbulspor'un açıklaması;

"Teknik Direktörümüz Fatih Tekke ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Fatih Tekke ve ekibine verdikleri emekler için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz."

BEKLENENİ VEREMEDİ

İstanbulspor'da 30 resmi maça çıkan Tekke, maç başına 1.07 puan ortalaması yakaladı. Sarı siyahlılar, bu sezon 4 maç sonunda 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet sonrası 19. sıraya yerleşti.