İstanbulspor-Ümraniyespor maçının ardından

İstanbulspor Teknik Sorumlusu Mehmet Hüseyin Dalgıç, Spor Toto 1. Lig'in 21. haftasında konuk ettikleri lider Bereket Sigorta Ümraniyespor'u 1-0 yendikleri için mutlu olduklarını söyledi.

Dalgıç, Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı'nda yapılan maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Mehmet Hüseyin Dalgıç, Ümraniyespor'un ligin en güçlü takımlarından biri olduğunu belirterek, "Böyle rakipleri yenmek kolay değil. Biz de çok iyi takımız. Hafta içinde Ümraniyespor'u iyi analiz ettik. Oyun kurgumuz tuttu ve istediğimiz sonucu almayı başardık. Güzel bir maç oldu. Lider takıma karşı aldığımız galibiyetten dolayı çok mutluyuz." diye konuştu.

Bereket Sigorta Ümraniyespor Teknik Direktörü Recep Uçar ise futbolcularının iyi mücadele etmesine rağmen puan alamadıklarını dile getirdi.

İstanbulspor'un kaliteli bir takım olduğuna değinen Uçar, "Zor bir maç oldu. Maçın ilk yarım saatinde girdiğimiz pozisyonları değerlendiremedik. İkinci yarıya topa sahip olarak kendi oyunumuzu sahaya yansıtmak istedik ama bunda çok fazla başarılı olamadık. Hücum ederken kaybettiğimiz top sonunda verdiğimiz penaltıyla mağlup olduk. Bugün oyuncularım kötü bir mücadele ortaya koymadı. Mücadelelerinden dolayı onları kutluyorum." ifadelerini kullandı.