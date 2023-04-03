Pirlo'nun kendisini tanımadığını söyleyen Fatih Tekke: Böyle böyle baktı

İstanbulspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, Süper Lig'in 27. haftasında Fatih Karagümrük ile karşılaştıkları maçın öncesinde Andrea Pirlo ile arasında geçen diyaloğu anlattı.
Maç başlamadan hemen önce Pirlo'ya başarılar dilediğini ifade eden İstanbulspor'un Teknik Direktörü Fatih Tekke, Pirlo'nun kendisini tanımadığını ifade etti.
Mücadele öncesi Andrea Pirlo ile görüşen 45 yaşındaki çalıştırıcı, "Adam dünyanın en önemli oyuncularından biri. Hayranlığımızı ve çok büyük oyuncu olduğunu söyledim. O da bizi tanımadı herhalde. Böyle böyle baktı." dedi.
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