Pirlo'nun kendisini tanımadığını söyleyen Fatih Tekke: Böyle böyle baktı - Son Dakika
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Pirlo'nun kendisini tanımadığını söyleyen Fatih Tekke: Böyle böyle baktı

03.04.2023 20:53
Pirlo'nun kendisini tanımadığını söyleyen Fatih Tekke: Böyle böyle baktı

İstanbulspor'un Teknik Direktörü Fatih Tekke, Fatih Karagümrük ile oynayacakları mücadele öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Mücadele öncesi Andrea Pirlo ile görüşen 45 yaşındaki çalıştırıcı, "Adam dünyanın en önemli oyuncularından biri. Hayranlığımızı ve çok büyük oyuncu olduğunu söyledim. O da bizi tanımadı herhalde. Böyle böyle baktı." dedi.

İstanbulspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, Süper Lig'in 27. haftasında Fatih Karagümrük ile karşılaştıkları maçın öncesinde Andrea Pirlo ile arasında geçen diyaloğu anlattı.

PİRLO FATİH TEKKE'Yİ TANIMADI

Maç başlamadan hemen önce Pirlo'ya başarılar dilediğini ifade eden İstanbulspor'un Teknik Direktörü Fatih Tekke, Pirlo'nun kendisini tanımadığını ifade etti.

"ADAM DÜNYANIN EN İYİ OYUNCULARINDAN"

Mücadele öncesi Andrea Pirlo ile görüşen 45 yaşındaki çalıştırıcı, "Adam dünyanın en önemli oyuncularından biri. Hayranlığımızı ve çok büyük oyuncu olduğunu söyledim. O da bizi tanımadı herhalde. Böyle böyle baktı." dedi.

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Andrea Pirlo, Fatih Tekke, Spor, Son Dakika

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SON DAKİKA: Pirlo'nun kendisini tanımadığını söyleyen Fatih Tekke: Böyle böyle baktı - Son Dakika
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