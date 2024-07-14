İstatistikleri görmeniz lazım! EURO 2024 finalinin ilk yarısı beklentileri karşılayamadı - Son Dakika
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İstatistikleri görmeniz lazım! EURO 2024 finalinin ilk yarısı beklentileri karşılayamadı

İstatistikleri görmeniz lazım! EURO 2024 finalinin ilk yarısı beklentileri karşılayamadı

EURO 2024 finalinde İspanya ve İngiltere karşı karşıya geldi. Golsüz eşitlikle geçen ilk yarının sonunda her iki takımın da sadece 1'er isabetli şut çekmesi dikkatlerden kaçmadı.

14.07.2024 22:56
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Avrupa futbolunun ülke düzeyinde en önemli turnuvasında şampiyon belli oluyor. Avrupa Futbol Şampiyonası'nda finale kalan İspanya ve İngiltere Berlin Olimpiyat Stadı'nda kozlarını paylaşıyor.

İLK YARIDA 1'ER TANE İSABETLİ ŞUT ATILDI

EURO 2024 finalinde İspanya ile İngiltere'nin karşılaştığı maçın ilk yarısında her iki takım da yalnızca 1'er isabetli şut çekebildi.

İstatistikleri görmeniz lazım! EURO 2024 finalinin ilk yarısı beklentileri karşılayamadı

İlk yarının istatistikleri şöyle;

  • Topla oynama: %69-%31
  • Şut: 4-2
  • Toplam Pas: 297-132
  • Gol Beklentisi (xG): 0.28-0.15
  • RCS Topla Buluşma: 10-7
Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
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İspanya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor İstatistikleri görmeniz lazım! EURO 2024 finalinin ilk yarısı beklentileri karşılayamadı - Son Dakika

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    Yorumlar (4)

  • ferhat eser: ankara nulla inat kupayı ispanya kazanacak 7 4 Yanıtla
    Ankara null: .. sen tineri birak herkes kazanacak 0 1
  • Muhammet Yazar: ferhat eser bu istatistikleri degerlendirmeli mutlaka 1 1 Yanıtla
    ferhat eser: Beşiktaştan başka hiç bir takımla ilgilenmem milli takımda dahil kardeşim analize gelince benden çok daha ustaları var ispanya hakketti yalnız kupayı 2 1

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