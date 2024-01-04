Arda Güler, Real Madrid maçında forma şansı bulamadı

Yıldız futbolcı Arda Güler, Real Madrid'in Real Mallorca ile oynadığı maçta oynamayı beklerken mücadeleyi süre alamadan tamamladı.

ANCELOTTİ VE ARDA MAÇ SONUNDA GÖRÜŞTÜ

Fenerbahçe'den transfer olduğu Real Madrid'de henüz forma şansı bulamayan Arda Güler'in son oynanan Mallorca mçında neden oyuna alınmadığı büyük tartışma yarattı. Eflatun beyazlıların teknik direktörü Ancelotti, yıldız furbolcu ile maç sonunda bir görüşme gerçekleştirdi.

"OYNAMAYI HAK ETTİN"

İspanya'dan Defensa Central'da yer alan habere göre Ancelotti, Arda Güler ile soyunma odasında özel bir görüşme yaptı. Ancelotti Arda'ya, "Oynamayı hak etmiştin. Bugün, senin günün değilmiş ama yakında sıra sana gelecek. Bernabeu çimlerinde ısınmaya çıktın ve çok kısa süre içerisinde sahaya da çıkacaksın" dedi.