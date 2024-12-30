İşte bunu kimse beklemiyordu: Cengiz Ünder ezeli rakibe ''Gelirim'' dedi - Son Dakika
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Spor

İşte bunu kimse beklemiyordu: Cengiz Ünder ezeli rakibe ''Gelirim'' dedi

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Fenerbahçe'nin kendisine kulüp bulmasını istediği Cengiz Ünder'in Trabzonspor ile ön görüşme yaptığı ve transfer olmayı kabul ettiği öne sürüldü. Resmi görüşmelerin önümüzdeki günlerde başlaması bekleniyor.

30.12.2024 09:49
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Süper Lig devi Fenerbahçe'de beklenen performansı bir türlü veremeyen ve kendisine takım bulması istenen Cengiz Ünder hakkında yeni gelişmeler yaşanıyor.

GÖRÜŞME YAPILDI

Trabzonspor yöneticileri, Cengiz Ünder ile ön görüşme yaptı. Cengiz de "Gelirim" dedi. Sarı lacivertliler, Cengiz Ünder'i Marsilya'dan 15 milyon euroya almıştı. Fakat sarı-lacivertliler, yıldız futbolcudan sık sık sakatlanması nedeniyle istediği verimi alamadı.

"TRABZONSPOR'A GELİRİM"

Trabzonsporlu yöneticiler ile ön görüşme yapan Cengiz'in bordo mavili yöneticilere "Trabzonspor'a gelirim" yanıtını verdiği öğrenildi. Yıldız futbolcu ile resmi görüşmelerin de önümüzdeki günlerde başlaması bekleniyor.

İşte bunu kimse beklemiyordu: Cengiz Ünder ezeli rakibe \'\'Gelirim\'\' dedi

Cengiz Ünder, Trabzonspor, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor İşte bunu kimse beklemiyordu: Cengiz Ünder ezeli rakibe ''Gelirim'' dedi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (6)

  • Hidir Akbaba:
    Aslan gibi çocuğu bitirdiniz. 4 7 Yanıtla
  • ferhat eser:
    fenerin ezeli rakibi trabzonspor hahahaha :))))) 5 4 Yanıtla
  • Depeche:
    Tam çöp hayırlı olsun 5 3 Yanıtla
  • Yaşar kemal Çanakcı:
    bu Şenol Güneş kafayı mı sıyırdı.Nerde bir çöp var nasıl arayıp buluyorsunuz? 5 2 Yanıtla
  • 4857Fener:
    Cengiz iyi topçu ama kendi kafasında herşeyi yeniden başlatmalı.iyi antrenman ve moralle tekrar eski günlere dönebilir. 1 0 Yanıtla
  • Ankara null:
    yazik trabzona bu cengiz hali sahada bile oynatilmaz 0 0 Yanıtla
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