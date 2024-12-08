İşte Galatasaray'ın penaltı kazandığı pozisyon - Son Dakika
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Spor

İşte Galatasaray'ın penaltı kazandığı pozisyon

İşte Galatasaray\'ın penaltı kazandığı pozisyon

Sivasspor karşısında 10 kişi kalan ve 1-0 geriye düşen Galatasaray, ilk yarının sonunda Osimhen ile penaltı kazandı. Topun başına geçen Nijeryalı golcü, penaltıyı gole çevirmeyi başardı ve takımını 2-1 üstünlüğe taşıdı.

08.12.2024 17:13
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Sivasspor deplasmanında 15. dakikada 10 kişi kalan Galatasaray, 45+6. dakikada penaltı kazandı.

OSIMHEN YERDE KALDI, KARAR PENALTI

Sarı kırmızılı takımda Gabriel Sara'nın savunma arkasına gönderdiği topa Victor Osimhen hareketlendi. Nijeryalı golcü, topu kaleci Dorde Nikolic'ten kurtardı ve yerde kaldı. Hakem Turgut Doman, Nikolic'in Victor Osimhen'e faul yaptığı kanaatine vardı ve Galatasaray penaltı kazandı. Sivassporlu futbolcular, hakeme itirazda bulunsa da Turgut Doman'ın kararı değişmedi.

İşte o pozisyon;

İşte Galatasaray'ın penaltı kazandığı pozisyon
GÖRÜNTÜ: BEIN SPORTS
İşte Galatasaray'ın penaltı kazandığı pozisyon
GÖRÜNTÜ: BEIN SPORTS

OSIMHEN PENALTIYI ATTI

Kararın ardından topun başına geçen Osimhen, fileleri buldu ve 1-0 geriye düşen takımını 45+9. dakikada 2-1 üstünlüğe taşımayı başardı.

Victor Osimhen, Galatasaray, Sivasspor, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor İşte Galatasaray'ın penaltı kazandığı pozisyon - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (7)

  • Çelikk:
    fetösaray hakemler işbaşında 21 24 Yanıtla
  • Alpi:
    Kırmızı vemedi adi hakem alayınıza gelin .Şampiyon GS olacak !!!! 24 19 Yanıtla
  • Osman Bicer:
    Fetö bittikten sonra kim şampiyon olamadı acaba sen hele ona bi bak çelikk senin de aonun Ferhat gibi bu siteden utanç içinde kaçmakla bitecek. 22 9 Yanıtla
  • sezai duran:
    Şikenin kralı var Sivaslı taraftarlar bile daha 45 dk olmasına rağmen stadı terk ediyor. 8 13 Yanıtla
  • Çelikk:
    Boş yapma Osman Sırtınızı Dayadınız 2-3 Senedir Utanma Yok Pişkinsiniz Ağlamayın Bebeler 7 6 Yanıtla
  • Diyar Bekir:
    Rerere rarara Galatasaray Galatasaray cümbombom şampiyon Galatasaray 0 0 Yanıtla
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