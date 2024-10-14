Heyacan dorukta! İşte İzlanda-Türkiye maçının muhtemel 11'leri - Son Dakika
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Heyacan dorukta! İşte İzlanda-Türkiye maçının muhtemel 11'leri

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A Milli Futbol Takımı, bu akşam Uluslar Ligi'nde İzlanda deplasmanına konuk olacak. Mücadelenin muhtemel 11'lerini sizin için derledik...

14.10.2024 08:54
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A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'taki dördüncü maçında deplasmanda İzlanda ile karşı karşıya gelecek. Başkent Reykjavik'teki Laugardalsvöllur Stadı'nda oynanacak mücadele, TSİ 21.45'te başlayacak ve TV8'den canlı yayınlanacak.

GRUPTA LİDERİZ

Türkiye, grupta oynadığı ilk maçta deplasmanda Galler ile 0-0 berabere kalırken, İzmir'de İzlanda'yı 3-1 mağlup etti. Ay-yıldızlı ekip, üçüncü maçında Karadağ'ı 1-0 yendi. Gruba sahasında 2-0'lık Karadağ galibiyetiyle başlayan İzlanda ise ikinci maçında Türkiye'ye 3-1 yenildi ve son mücadelesinde sahasında Galler ile 2-2 berabere kaldı. Dördüncü maçlar öncesinde Türkiye, 7 puanla lider durumda bulunuyor. Grupta 5 puanlı Galler 2'nci, 4 puanlı İzlanda 3'üncü sırada yer alıyor. Grupta Karadağ'ın ise puanı bulunmuyor. Dördüncü grupta aynı gün Galler ile Karadağ, TSİ 21.45'te karşılaşacak.

YILDIZ FUTBOLCULAR YOK

Milli takımda, İzlanda mücadelesi öncesinde iki eksik bulunuyor. Karadağ karşılaşmasında sağ arka adalesinden sakatlanan Barış Alper Yılmaz ile kart cezalısı Kaan Ayhan, bu mücadelede forma giyemeyecek.

MUHTEMEL 11'LER

İzlanda: Valdimarsson, Sampsted, Ingason, Gretarsson, Tomasson, Anderson, Gudmundsson, Traustason, Sigurdsson, Oskarsson, Gudjohnsen.

Türkiye: Uğurcan, Mert, Merih, Abdülkerim, Ferdi, Orkun, Hakan, İrfan Can, Arda, Kenan, Bertuğ.

Heyacan dorukta! İşte İzlanda-Türkiye maçının muhtemel 11\'leri

A Milli Futbol Takımı, Uluslar Ligi, Türkiye, İzlanda, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Heyacan dorukta! İşte İzlanda-Türkiye maçının muhtemel 11'leri - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • Ali :
    Yildiz oyuncumu bunlarin nesi yildiz 6 4 Yanıtla
  • Mehmet doğan:
    Barış Alper neden yok :)))))) 3 0 Yanıtla
  • Oğuz YALMAN:
    Üğuecan beni korkutuyor.İnşallah iyi bir maç çıkarır. 1 0 Yanıtla
  • sudem meliss:
    Dandik takım bunlar Kendi ayarında kolay rakip 1 0 Yanıtla
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