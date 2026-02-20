6 Süper Lig takımı var! İşte son operasyonda gözaltına alınan isimler ve kulüpleri - Son Dakika
6 Süper Lig takımı var! İşte son operasyonda gözaltına alınan isimler ve kulüpleri

Haberin Videosunu İzleyin
6 Süper Lig takımı var! İşte son operasyonda gözaltına alınan isimler ve kulüpleri
20.02.2026 10:54  Güncelleme: 11:00
6 Süper Lig takımı var! İşte son operasyonda gözaltına alınan isimler ve kulüpleri
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü ve kamuoyunda "futbolda bahis-şike" soruşturması olarak bilinen dosya kapsamında, profesyonel liglerde görev yapan bazı kulüp yöneticilerine yönelik operasyon düzenlenerek 33 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Aralarında 6 Süper Lig takımından da yöneticilerin aralarında olduğu o isimler belli oldu. İşte detaylar...

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, 10 ilde eş zamanlı operasyon düzenledi. Yasal bahis sitelerinde oynanan şüpheli kuponlara ilişkin yürütülen soruşturmada 32 şüpheli gözaltına alındı.

EŞ ZAMANLI BASKIN

"Futbolda Bahis-Şike" operasyonunu İstanbul Emniyeti Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri gerçekleştirdi. Yapılan çalışmalarda, bazı kulüp yöneticilerinin yasal bahis siteleri üzerinden rakip takımlar lehine bahis oynadıkları tespit edildi.

Şüphelilerin, gol sayısına yönelik alt-üst bahisleri ile oyuncu performanslarına ilişkin bahisler oynadıkları da belirlendi. İstanbul merkezli olarak Adana, Ankara, Antalya, Denizli, Giresun, İzmir, Konya ve Muğla'da çok sayıda adrese baskın düzenlendi.

33 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilirken, 32 kişi yakalandı. Şüpheliler, 6222 Sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesi Hakkında Kanun'un 11'inci maddesi kapsamında İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

GÖZALTI KARARI VERİLEN İSİMLER

Operasyon kapsamında hakkında gözaltı kararı verilen isimler ve kulüpleri şu şekilde açıklandı:

İşte kendi maçlarına rakip lehine bahis oynayan yöneticilerin isimleri

İSTANBUL CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI'NDAN AÇIKLAMA

Yeni operasyonda dair İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan da açıklama geldi.

Söz konusu açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen ve kamuoyunda "FUTBOLDA BAHİS-ŞİKE" olarak bilinen soruşturma kapsamında, profesyonel futbol liglerinde mücadele veren futbol kulüplerinin yöneticileri hakkında yapılan araştırma sonucunda; bahis hesabı bulunduğu tespit edilen ve özellikle yöneticisi olduğu takım ile başka bir takım arasındaki futbol müsabakası sırasında rakip takıma bahis oynadığı tespit edilen 33 şüpheli hakkında 6222 sayılı SPORDA ŞİDDET VE DÜZENSİZLİĞİN

ÖNLENMESİNE DAİR KANUN'un 11.maddesine muhalefet iddiası ile 20.02.2026 tarihinde İstanbul merkezli 10 farklı ilde 33 farklı adreste eşzamanlı olarak arama el koyma işlemi yapılarakgözaltı tedbiri uygulanmıştır. Operasyon neticesinde 32 şüpheli yakalanmış olup diğer 1 şüpheli hakkında arama çalışmaları devam etmektedir. Türk futbolunda şike iddiaları ve toplumun kanayan yarası olan yasadışı bahis suçlarına karşı kararlı mücadele doğrultusundaki titiz çalışma aralıksız bir şekilde sürdürülmektedir. Kamuoyunun bilgisine saygı ile duyurulur."

NE OLMUŞTU?

TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun ilk olarak 27 Ekim 2025 tarihinde hakemlerle ilgili yaptığı bahis açıklaması ihbar kabul edilmiş ve operasyonlar başlamıştı. Kulüp başkanları, kulüp yöneticileri ve birçok futbolcu, futbolda bahis ve şike soruşturması kapsamında tutuklanmıştı.

Son Dakika Spor 6 Süper Lig takımı var! İşte son operasyonda gözaltına alınan isimler ve kulüpleri

    Yorumlar (3)

  • mesut mesut:
    Malum takıma Gelmedikçe inandırıcı değil bekle Gs sıra sanada gelecek 2 1 Yanıtla
  • Adem Ozeren Adem Ozeren:
    Bu takımların yeri derhal amatör lig olmalı 2 0 Yanıtla
  • Ali Levent Ali Levent :
    Nasıl yani? Fenerbahçeden kimse yok muymuş? 0 1 Yanıtla
