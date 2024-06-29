İstifası sonrası sırra kadem basan Erden Timur bakın nerede ortaya çıktı

Spor

En mutlu günü için gittiği yer sonu oldu

Süper Lig devi Galatasaray'ın son 2 şampiyonluğunda büyük pay sahibi olan ve özellikle yaptığı transferlerle dikkat çeken Erden Timur, şampiyonlukla tamamlanan sezon sonrasında sürpriz bir şekilde istifa etmişi.

İSTİFA ETMİŞTİ

Timur, "13-14 aydır devam eden planlı yapılan iftiralara dayanmamın sebebi Galatasaray. Başka tutunacak bir dalım kalsa bu kararı almazdım. Bu iş aylarca sürdü. Ben 1 yıl boyunca kan kustum, kızılcık şerbeti içtim" demişti.

GÜNLER SONRA BİR DÜĞÜNDE ORTAYA ÇIKTI

Galatasaray'dan ayrıldıktan sonra gözlerden uzak bir yaşam süren Erden Timur, günler sonra katıldığı bir düğünde halay çekerken görüntülendi. O anlar kısa sürede viral oldu.