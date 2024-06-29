Süper Lig devi Galatasaray'ın son 2 şampiyonluğunda büyük pay sahibi olan ve özellikle yaptığı transferlerle dikkat çeken Erden Timur, şampiyonlukla tamamlanan sezon sonrasında sürpriz bir şekilde istifa etmişi.
Timur, "13-14 aydır devam eden planlı yapılan iftiralara dayanmamın sebebi Galatasaray. Başka tutunacak bir dalım kalsa bu kararı almazdım. Bu iş aylarca sürdü. Ben 1 yıl boyunca kan kustum, kızılcık şerbeti içtim" demişti.
Galatasaray'dan ayrıldıktan sonra gözlerden uzak bir yaşam süren Erden Timur, günler sonra katıldığı bir düğünde halay çekerken görüntülendi. O anlar kısa sürede viral oldu.
Son Dakika › Spor › İstifası sonrası sırra kadem basan Erden Timur bakın nerede ortaya çıktı - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?
Yorumlar (10)