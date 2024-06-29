İstifası sonrası sırra kadem basan Erden Timur bakın nerede ortaya çıktı - Son Dakika
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İstifası sonrası sırra kadem basan Erden Timur bakın nerede ortaya çıktı

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Geçtiğimiz günlerde Galatasaray'dan istifa eden Erden Timur, günler sonra bir düğünde görüntülendi. Halay çektiği görülen Timur'un o anları kısa sürede viral oldu.

29.06.2024 15:47  Güncelleme: 15:52
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Süper Lig devi Galatasaray'ın son 2 şampiyonluğunda büyük pay sahibi olan ve özellikle yaptığı transferlerle dikkat çeken Erden Timur, şampiyonlukla tamamlanan sezon sonrasında sürpriz bir şekilde istifa etmişi.

İSTİFA ETMİŞTİ

Timur, "13-14 aydır devam eden planlı yapılan iftiralara dayanmamın sebebi Galatasaray. Başka tutunacak bir dalım kalsa bu kararı almazdım. Bu iş aylarca sürdü. Ben 1 yıl boyunca kan kustum, kızılcık şerbeti içtim" demişti.

GÜNLER SONRA BİR DÜĞÜNDE ORTAYA ÇIKTI

Galatasaray'dan ayrıldıktan sonra gözlerden uzak bir yaşam süren Erden Timur, günler sonra katıldığı bir düğünde halay çekerken görüntülendi. O anlar kısa sürede viral oldu.

İstifası sonrası sırra kadem basan Erden Timur bakın nerede ortaya çıktı
Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Sondakika.com - Spor

Galatasaray, Erden Timur, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor İstifası sonrası sırra kadem basan Erden Timur bakın nerede ortaya çıktı - Son Dakika

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    Yorumlar (10)

  • Ali Arslan: İstifa etmeseydi Ali Koç canına okuyacakti iş hayatının 23 54 Yanıtla
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  • Zeki asafoğlu: Ali koçççççççtan kaçış yokkkkkk 13 39 Yanıtla
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SON DAKİKA: İstifası sonrası sırra kadem basan Erden Timur bakın nerede ortaya çıktı - Son Dakika
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