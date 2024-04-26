İsveç, kulüp ve taraftarların tepkisi üzerine VAR teknolojisini reddeden ilk ülke oldu - Son Dakika
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Spor

İsveç, kulüp ve taraftarların tepkisi üzerine VAR teknolojisini reddeden ilk ülke oldu

İsveç futbolu, VAR teknolojisini kabul etmeyen ilk ülke oldu. İsveç'teki elit kulüplerin çoğunluğu, teknolojinin kullanılmasına karşı çıktı. Ülkenin en üst düzeydeki 32 kulübünden 18'i, teknolojinin oyuna katkıları konusunda şüpheci bir tutum sergiledi. İsveç Futbol Federasyonu Başkanı Fredrik Reinfeldt, VAR hakkında herhangi bir teklif getirilmeyeceğini ve oyunun demokratik kurallarına saygı duyulacağını belirtti.

26.04.2024 14:56  Güncelleme: 15:14
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VAR teknolojisini sevmeyen taraftarlar için İsveç'ten sevindirici bir haber geldi. İsveç futbolu, teknolojiyi reddeden ilk ülke oldu.

İskandinav ülkesi, çoğunluğu teknolojinin kullanılmasına karşı çıkan elit kulüplerin kampanyaları sonucunda VAR'a hayır diyen ilk ulus oldu. Almanya'da olduğu gibi, İsveç kulüplerinin en az %51'i taraftarlara ait ve bu taraftarların büyük bir kısmı teknolojiye şiddetle karşı çıkıyor.

Ülkenin en üst düzeydeki 32 kulübünden 18'i, İsveç'teki iki bölgesel dernek ile birlikte, teknolojinin oyuna katkıları konusunda giderek daha şüpheci bir tutum sergiledi. İsveç Futbol Federasyonu Başkanı Fredrik Reinfeldt yerel gazete Aftonbladet'e şu açıklamaları yaptı: "Eğer doğru saydıysam, 18 elit kulübümüz ve iki bölge VAR'ı getirmek istemediklerini belirtti. Bu durumu saygıyla karşılıyoruz. Bu yüzden önceki temsilciler kurulu toplantısına VAR hakkında herhangi bir teklif getirmedik ve gelecekte de getirmeyi öngörmüyorum. Oyunun demokratik kurallarına saygı duymayı sürdüreceğim."

Daha önce VAR'ın bir UEFA gerekliliği olabileceği endişesi vardı. Ancak yönetim organının VAR sistemini benimsemeyen ülkelere baskı yapmayacağı anlaşılıyor.

İsveç'in bu ret kararı, Avrupa genelinde VAR'a karşı olan taraftarlar için umut oldu. Teknoloji, özellikle İngiltere'de Premier Lig kulüpleri ve taraftarları arasında, sistem uygulamalarından memnun olmayanlar tarafından giderek daha fazla popülerlik kaybediyor.

İsveç şimdi, Avrupa'nın en üst 30 ligi arasında VAR'ı tanıtmama kararı alan tek ülke konumunda.

İsveç, kulüp ve taraftarların tepkisi üzerine VAR teknolojisini reddeden ilk ülke oldu

Fredrik Reinfeldt, Futbol, İsveç, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor İsveç, kulüp ve taraftarların tepkisi üzerine VAR teknolojisini reddeden ilk ülke oldu - Son Dakika

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