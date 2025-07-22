İtalya\'da gol kralı oldu! 26 yaşında Arabistan\'a gitti

Geçtiğimiz yıl İtalya Serie A'da gol kralı olan Mateo Retegui, Arabistan'ın yolunu tuttu. Suudi Arabistan Ligi ekiplerinden Al-Qadsiah, Mateo Retegui ile 3 yıllık sözleşme imzaladığını açıkladı.

75 MİLYON EURO BONSERVİS ÖDENECEK

Suudi Arabistan ekibi Al Qadsiah, 26 yaşındaki golcü oyuncuyu transfer ettiğini açıkladı. Suudi ekibi yıldız golcüyü 3 yıllık sözleşme ile renklerine bağladığını duyurdu. Suudi ekibi, Retegui için kulübüne 75 milyon euro bonservis ödeyecek.

GOL KRALI OLDU

Geçtiğimiz yıl UEFA Şampiyonlar Ligi, İtalya Kupası ve UEFA Süper Kupası olmak üzere toplamda 49 maçta forma giyen Retegui, 28 gol ve 9 asistlik performans sergiledi. Ligde de 25 gol atarak sezonu gol kralı olarak tamamladı.

HERKES ŞAŞIRDI

Adı Avrupa'dan birçok büyük takımla anılan İtalyan golcünün transfer tercihini Suudi Arabistan'dan yana kullanması futbol dünyasında büyük bir şaşkınlıkla karşılandı.