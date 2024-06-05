İtalya maçında sakatlanan Ozan Kabak, EURO 2024 kadrosundan çıkarıldı - Son Dakika
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Spor

İtalya maçında sakatlanan Ozan Kabak, EURO 2024 kadrosundan çıkarıldı

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A Milli Futbol Takımımızın, İtalya ile oynadığı maçta sakatlanan Ozan Kabak'ın sağ diz ön çapraz bağlarında yırtık tespit edildi ve EURO 2024 kadrosundan çıkarıldı.

05.06.2024 14:04  Güncelleme: 14:30
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İtalya ile oynanan hazırlık maçında sakatlanan Ozan Kabak'ın sağ diz ön çapraz bağlarında yırtık tespit edildi. Milli futbolcu, EURO 2024 kadrosundan çıkarıldı.

KADRODAN ÇIKARILDI

TFF'den yapılan açıklamada, "İtalya- Türkiye özel maçı esnasında yaşadığı sakatlığın ardından sedyeyle oyundan çıkan, daha sonra da hastaneye götürülen milli futbolcumuz Ozan Kabak'ın muayene ve tetkikleri tamamlandı. Yapılan kontroller sonucunda, Ozan'ın sağ diz ön çapraz bağlarında yırtık tespit edildi ve 24 yaşındaki defans oyuncumuz, sakatlığının ciddiyeti sebebiyle A Millî Takımımızın EURO 2024 geniş kadrosundan çıkarıldı. Yaşamış olduğu talihsiz sakatlık nedeniyle Ozan Kabak'a geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, en kısa sürede ve sağlıklı bir şekilde sahalara yeniden dönmesini diliyoruz" ifadeleri yer aldı.

İtalya maçında sakatlanan Ozan Kabak, EURO 2024 kadrosundan çıkarıldı
İtalya maçında sakatlanan Ozan Kabak, EURO 2024 kadrosundan çıkarıldı

A Milli Futbol Takımı, Futbol, İtalya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor İtalya maçında sakatlanan Ozan Kabak, EURO 2024 kadrosundan çıkarıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • Yafl Özlem Hoca: Geçmiş olsun Ozancım inşallah en kısa sürede iyileşirsin ?? 13 0 Yanıtla
  • İdris Uzumcu: büyük geçmiş olsun Ozan kardeşim keşke sakatlanmasaydın seni Almanya da sahalarda görseydik inşallah çabuk iyileşirsin 1 0 Yanıtla

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SON DAKİKA: İtalya maçında sakatlanan Ozan Kabak, EURO 2024 kadrosundan çıkarıldı - Son Dakika
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