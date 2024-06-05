İtalya\'ya diş geçiremeyen Montella\'dan maç sonu yorumu

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A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, İtalya ile 0-0 berabere kalınan maçın ardından açıklamalarda bulundu.

"GELİŞTİRECEĞİMİZ NOKTALAR VAR"

Mücadeleyi değerlendiren Montella, "Skordan memnunuz. 1-1 de bitebilirdi maç. Bazı kurgusal detayları düzeltebileceğimizi düşünüyorum. Rakibimiz, güçlü bir rakip. Geliştirebileceğimiz noktalar da var. Bu şekilde devam edeceğiz. Burada olan bütün futbolcularımız, hak ettikleri için buradalar. Bu akşam itibarıyla iki futbolcumuz daha A Milli Takım forması giydi. Hem bugünün hem de yarının değerleri. Aslında fikirlerim net. Oyuncularımızı gördükten sonra kararım netleşecek" dedi.

"BÜYÜK HAYALLERİM VAR"

Hedefleri hakkında konuşan teknik adam, "Geliştirebileceğimiz noktalardan biri derinliği iyi kapatmak. Özellikle bağlantıları topa sahipken daha iyi yönetebiliriz. Savunma arkasına sarkmaları da geliştirebiliriz. Bunlar geliştirebileceğimiz şeyler. En genç milli takım biziz. Üst üste üçüncü kez Avrupa Şampiyonası'na katılıyoruz, son iki turnuvada gruptan çıkamamıştık. Büyük hayallerim var ama bu hayallere küçük adımlarla gitmeyi seviyorum. İlk hedefimiz gruptan çıkmak" ifadelerini kullandı.