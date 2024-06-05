İtalya'ya diş geçiremeyen Montella'dan maç sonu yorumu - Son Dakika
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İtalya'ya diş geçiremeyen Montella'dan maç sonu yorumu

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A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, İtalya ile 0-0 berabere kalınan maçın ardından açıklamalarda bulundu. Kendi takımlarının geliştirilmesi gereken noktalar olduğunu kabul eden Montella, bu konular üzerinde çalışacaklarını ifade etti.

05.06.2024 09:22  Güncelleme: 09:38
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A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, İtalya ile 0-0 berabere kalınan maçın ardından açıklamalarda bulundu.

"GELİŞTİRECEĞİMİZ NOKTALAR VAR"

Mücadeleyi değerlendiren Montella, "Skordan memnunuz. 1-1 de bitebilirdi maç. Bazı kurgusal detayları düzeltebileceğimizi düşünüyorum. Rakibimiz, güçlü bir rakip. Geliştirebileceğimiz noktalar da var. Bu şekilde devam edeceğiz. Burada olan bütün futbolcularımız, hak ettikleri için buradalar. Bu akşam itibarıyla iki futbolcumuz daha A Milli Takım forması giydi. Hem bugünün hem de yarının değerleri. Aslında fikirlerim net. Oyuncularımızı gördükten sonra kararım netleşecek" dedi.

"BÜYÜK HAYALLERİM VAR"

Hedefleri hakkında konuşan teknik adam, "Geliştirebileceğimiz noktalardan biri derinliği iyi kapatmak. Özellikle bağlantıları topa sahipken daha iyi yönetebiliriz. Savunma arkasına sarkmaları da geliştirebiliriz. Bunlar geliştirebileceğimiz şeyler. En genç milli takım biziz. Üst üste üçüncü kez Avrupa Şampiyonası'na katılıyoruz, son iki turnuvada gruptan çıkamamıştık. Büyük hayallerim var ama bu hayallere küçük adımlarla gitmeyi seviyorum. İlk hedefimiz gruptan çıkmak" ifadelerini kullandı.

İtalya\'ya diş geçiremeyen Montella\'dan maç sonu yorumu

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Son Dakika Spor İtalya'ya diş geçiremeyen Montella'dan maç sonu yorumu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • Liya Tastan: Her şey den önce bir takımda ruh olacak kimse kusura bakmasın ama ben bunu göremiyorum. Belki eskiye dayanarak beklentilerimiz yüksek olabilir. Takım genç zaman ile inşallah daha iyi şeyler görürüz ama ilk önce o formanın gururunu ve beraberinde getirdiği ateşi, hırsı vb sahada oyunculardan görmek istiyorum. 13 0 Yanıtla
  • Ahmet Akkaya: 1.incisi forvet yok 2.incisi savaşan milli takım istiyoruz..yenilebilir önemli değil ama kimseden korkmasınlar... 11 0 Yanıtla
  • Muammer Falan: Aslında çok yetenekli bi kadro var sadece tecrübe gerekli defans ve orta saha gayet iyi tek eksik sağlam Bi forvet barış Alper kanatda çok başarılı olur kendilerine güvenmeleri lazım en kötü ihtimalle çeyrek final süpriz olmaz 4 0 Yanıtla
  • Talat Yelbuz: İtalya dünya şampiyonu ne dış geçirmesi 2 0 Yanıtla

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SON DAKİKA: İtalya'ya diş geçiremeyen Montella'dan maç sonu yorumu - Son Dakika
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