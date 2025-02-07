İtalyan devi Osimhen\'e kancayı attı

Spor

Süper Lig devi Galatasaray'ın yıldız golcüsü Victor Osimhen'e İtalyan devi Juventus talip oldu. Serie A ekibinin sezon sonu Nijeryalı golcüyü transfer edeceği iddia edildi.

KANCAYI ATTILAR

Sezon sonunda hem Kolo Muani'yi hem de Osimhen'i transfer etmek isteyen Juventus'ta sportif direktör Cristiano Giuntoli'nin Napoli'de birlikte çalıştığı Osimhen'i takıma kazandırmak için ısrarcı olduğu ve oyuncu ile iletişime geçtiği ifade edildi.

SEZON PERFORMANSI

Osimhen, bu sezon Galatasaray formasıyla tüm kulvarlarda 22 maçta 17 gol, 5 asistlik katkı sağladı.