İtalyan devi Osimhen'e kancayı attı - Son Dakika
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Spor

İtalyan devi Osimhen'e kancayı attı

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Galatasaray'ın başarılı golcüsü Victor Osimhen, İtalyan devi Juventus'un transfer listesine girdi. Sezon sonunda Dusan Vlahovic ile yollarını ayıracak olan Juventus, yerine Osimhen'i kadrosuna katmayı planlıyor. Sarı-kırmızılı ekibin yıldızının transferi için Napoli'de birlikte çalıştığı sportif direktör Cristiano Giuntoli'nin ısrarcı olduğu ve oyuncu ile iletişime geçtiği belirtildi. Osimhen, bu sezon Galatasaray formasıyla 22 maçta 17 gol, 5 asistlik performans sergiledi.

07.02.2025 15:49
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Süper Lig devi Galatasaray'ın yıldız golcüsü Victor Osimhen'e İtalyan devi Juventus talip oldu. Serie A ekibinin sezon sonu Nijeryalı golcüyü transfer edeceği iddia edildi.

KANCAYI ATTILAR

Sezon sonunda hem Kolo Muani'yi hem de Osimhen'i transfer etmek isteyen Juventus'ta sportif direktör Cristiano Giuntoli'nin Napoli'de birlikte çalıştığı Osimhen'i takıma kazandırmak için ısrarcı olduğu ve oyuncu ile iletişime geçtiği ifade edildi.

SEZON PERFORMANSI

Osimhen, bu sezon Galatasaray formasıyla tüm kulvarlarda 22 maçta 17 gol, 5 asistlik katkı sağladı.

İtalyan devi Osimhen\'e kancayı attı

Victor Osimhen, Galatasaray, Juventus, Napoli, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor İtalyan devi Osimhen'e kancayı attı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (7)

  • «Barış Tarim»:
    alın penaltıdan hariç gol zor atıyor 29 38 Yanıtla
  • Kingsman:
    penaltılar ve ofsaytlar kralı!!! alın gitsin zaten kiralık bizde. ama hakkını yemeyelim hiç penaltı kaçırmadı. 16 21 Yanıtla
  • ferhat eser:
    Beşiktaş osimhen immobile takası yapmalı üstüne 10 milyon euro versek napoli hayır demez bize 6 22 Yanıtla
  • Türk:
    napoli garip küçük düşkün sevindirme kurulu mu 8tasla oyuncu pazarlığı yapsın oeferAT :D:D:Dd 15 2 Yanıtla
  • Türk:
    oeferAT sıkılmış an anııı pazarlığa kat ki biraz bindirim de olur belki :D:D:D 8 1 Yanıtla
  • 19815530:
    balon 3 4 Yanıtla
  • 6490203:
    bekiştaş gelse keşke belki ligden düşmekten kurtarır 2 2 Yanıtla
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