İtalya Serie A ekiplerinden Lazio'yu çalıştıran İtalyan teknik adam Maurizio Sarri, sevenlerini korkuttu.
66 yaşındaki tecrübeli teknik adam Maurizio Sarri, yaşadığı rahatsızlık sonrasında Roma'daki Villa Mafalda kliniğinde tedavi altına alındı. Deneyimli teknik adamın sağlık durumuna ilişkin resmi açıklama yapılmazken, bir süre klinikte kalacağı ve tedavisinin süreceği belirtildi.
Sarri'nin başında olduğu İtalyan ekibi Lazio, hazırlık karşılaşmalarında 30 Temmuz'da Fenerbahçe, 2 Ağustos'ta ise Galatasaray ile karşı karşıya gelecek. Sarri'nin bu maçlarda takımının başında olup olmayacağı henüz belli değil.
Son Dakika › Spor › İtalyan ekibine kötü haber! Ünlü teknik direktör hastaneye kaldırıldı - Son Dakika
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