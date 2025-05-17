Galatasaray'da gözler transfer dönemine çevrilmiş durumda. Victor Osimhen'in kalıp kalmayacağı henüz belli değilken, İtalyan basınından gelen haber sarı-kırmızılı taraftarların moralini bir hayli bozdu.
İddialara göre, şu ana kadar en yüksek teklifi veren kulüp Juventus olarak öne çıkıyor. İtalyan basınında çıkan haberde; Avrupa'da hem Osimhen'e hem de Napoli'ye en yüksek teklifi yapan kulüp Juventus. Osimhen'in de Juventus ile her konuda anlaştığı öğrenilirken, Napoli'nin ikna olmaması transferi durduruyor.
İtalya'da ezeli rakibi olan Juventus'a en iyi oyuncusunu satmak istemeyen Napoli, Juventus'un teklifini bekletiyor. Osimhen ile her konuda anlaşma sağlayan Juventus, Napoli'yi ikna edemiyor. Serbest kalma bedelini çok bulan Juventus, 60 milyon Euro gibi bir rakamı Napoli'ye önerip geri çekildi.
Suudi Arabistan'dan da teklif alan Osimhen, yıllık 45 milyon euroyu bulan bir teklif aldı. Kariyerine Avrupa'da devam etmek isteyen Osimhen'in ilk seçeneği Juventus'a imza atmak. Napoli'nin satmaması durumunda; Galatasaray, Manchester United ve Chelsea resmi teklifi yapacak.
Son Dakika › Spor › İtalyanlar Osimhen'in yeni adresini duyurdu - Son Dakika
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