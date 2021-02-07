İttifak Holding Konyaspor: 1-0 - Son Dakika
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İttifak Holding Konyaspor: 1-0

07.02.2021 20:59
İttifak Holding Konyaspor: 1-0

STAT: Vodafone ParkHAKEMLER: Halis Özkahya, Ceyhun Sesigüzel, Kemal YılmazBEŞİKTAŞ: Ersin Destanoğlu - Rosier, Welinton, Vida, N'Sakala, Josef, Ghezzal (Dk.90+3 Hasic), Necip Uysal, Ljajic (Dk.70 Atiba), Larin, Abuobakar (Dk.

STAT: Vodafone Park

HAKEMLER: Halis Özkahya, Ceyhun Sesigüzel, Kemal YılmazBEŞİKTAŞ: Ersin Destanoğlu - Rosier, Welinton, Vida, N'Sakala, Josef, Ghezzal (Dk.90+3 Hasic), Necip Uysal, Ljajic (Dk.70 Atiba), Larin, Abuobakar (Dk.70 N'Koudou)İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR: Eray Birniçan- Skubic, Ahmet Çalık, Abdülkerim Bardakçı, Guilherme, Jevtovic (Dk.68 Rahmanovic), Hadziahmetovic, Shengelia (Dk.68 Musa Çağıran), Miya (Dk.46 Cikalleshi), Sekidika, KravetsGOL: Dk.81 Rossier (Beşiktaş) SARI KARTLAR: Necip Uysal, Vida (Beşiktaş) - Jevtovic, Musa Çağıran, Skubic (İttifak Holding Konyaspor)KIRMIZI KARTLAR: Dk. 21 N'Sakala (Beşiktaş)Süper Lig'in 24'üncü haftasında Beşiktaş sahasında İttifak Holding Konyaspor'u 1-0 mağlup etti. Siyah-beyazlı ekibe galibiyeti getiren golü 81'inci dakikada Valentin Rosier kaydetti. Beşiktaş'ta 21'inci dakikada Fabrice N'Sakala kırmızı kartla oyun dışına kaldı.11'inci dakikada Beşiktaş sağ taraftan korner kazandı. Ghezzal'in ortasında arka direkte Abuobakar'ın yere çarptırarak yaptığı kafa vuruşunda top az farkla üstten auta gitti.21'inci dakikada Beşiktaş 10 kişi kaldı. N'Sakala, rakip yarı sahada rakibine yaptığı faul sonrasında ikinci sarı kartın ardından kırmızı kartla oyun dışında kaldı.47'nci dakikada Shengelia'nın pasıyla savunma arkasına sarkan Sekidika'nın ceza sahasına girmeden yaptığı vuruşta, meşin yuvarlak az farkla auta gitti.54'üncü dakikada Beşiktaş serbest vuruş kazandı. Ghezzal'ın ortasında ceza sahası içinde Welinton'un kafa vuruşunda top yandan dışarı çıktı.81'inci dakikada Beşiktaş öne geçti. Atiba'nın pasıyla sağ çaprazdan ceza sahasına giren Rosier'in vuruşunda top kaleci Eray'ın altından ağlara gitti: 1-0.83'üncü dakikada Larin'in pasıyla topla buluşan N'Koudou'nun ceza sahasına girer girmez plasesini yaptı. Meşin yuvarlak yan direkten auta gitti.90+2'nci dakikada Beşiktaş yarı alanında topla buluşan Larin, hızlı rakip sahaya geçti. Rakiplerinden sıyrıldıktan sonra sağ çaprazdan ceza sahasına giren Larin'in sert şutunda top farklı şekilde auta gitti.Karşılaşmada başka gol olmadı ve Beşiktaş sahasında İttifak Holding Konyaspor'u 1-0 mağlup etti.ROSIER'İN KARİYERİNDEKİ İLK LİG GOLÜBeşiktaş'ın Fransız sağ beki Valentin Rosier, kariyerindeki ilk lig golünü kaydetti. Beşiktaş'ın Konyaspor'u 1-0 mağlup ettiği karşılaşmada galibiyeti getiren golü kaydeden Valentin Rosier, lig kariyerindeki ilk golünü kaydetti. Daha önce Türkiye Kupası karşılaşmasında Tarsus İdman Yurdu ağlarını havalandıran Rosier, Konyaspor maçında attığı golle futbolculuk hayatında ilk kez bir lig maçında gol atma başarısı gösterdi.VIDA CEZALI DURUMA DÜŞTÜ

Beşiktaş'ta Konyaspor maçında sarı kart gören Domagoj Vida cezalı duruma düştü. Siyah-beyazlıların, Konyaspor'u konuk ettiği karşılaşmanın 89'uncu dakikada Konyasporlu Rahmanovic'e yaptığı faul sonrasında sarı kart gören Vida, cezalı duruma düştü. Hırvat savunmacı, Süper Lig'in 25'inci haftasında deplasmanda oynanacak Gençlerbirliği maçında görev alamayacak.


Kaynak: DHA
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Ceyhun Sesigüzel, İttifak Holding, Halis Özkahya, Konyaspor, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor İttifak Holding Konyaspor: 1-0 - Son Dakika


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SON DAKİKA: İttifak Holding Konyaspor: 1-0 - Son Dakika
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