Konyaspor-Adana Demirspor maçının ardından

Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında sahasında Adana Demirspor'u 1-0 yenen İttifak Holding Konyaspor'da yardımcı antrenör Osman Demir, maçı trafik kazasında hayatını kaybeden oyuncuları Ahmet Çalık'a ve ailesine armağan ettiklerini söyledi.

Demir, MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadı'nda oynanan maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, karşılaşmanın duygusal olarak çok zor bir maç olduğunu belirtti.

Ahmet Çalık'ın vefatıyla zor bir hafta geçirdiklerini ve büyük üzüntü yaşadıklarını anlatan Demir, şöyle konuştu:

"Ahmet'siz ilk maçımızdı. Hakikaten alınan 39 puanın her zerresinde Ahmet'in emekleri var. Bu galibiyeti Ahmet'e ve değerli ailesine armağan ediyoruz. Bu soğuk havada Ahmet için tribünlere gelen taraftarlarımıza, sahada mücadele eden bütün futbolcularımıza, yönetim kurulumuza, başkanımıza emekleri olan herkese çok teşekkür ediyoruz. Oyuncularımız gerçekten çok büyük karakter gösterdi. Hepsine çok teşekkür ediyoruz."

"Psikolojik destek aldık"

Osman Demir, bir gazetecinin takımın içinde bulunduğu duruma rağmen maça nasıl hazırlıklarını sorması üzerine, şöyle konuştu:

"Çok sevilen bir insanı kaybettik. Bu konuda İlhan hoca, başkan, yönetim inanılmaz bir çaba harcadılar. İlhan hoca bilimsel destek ve psikiyatrdan görüşler aldı. Onun görüşleri kullanarak bazı uygulamalarda bulunduk. Şu ortamda antrenmana çıkmak, oyuncuyla, 'hadi koş' demek gerçekten çok zor. Çünkü oyuncu her an 'ya hocam ya bu ortamda maçı mı düşünüyorsun' diyebilir. Gerçekten zor bir hafta geçirdik. Bir şekilde normale dönmek lazım. Hayat devam ediyor. Yapmak zorunda olduğumuz bir işimiz var. Bir an önce işimize dönüp, acımız içimizde kalacak ama işimizi yapmaya devam edeceğiz. Ahmet aklımıza geldiğinde içimiz yanacak onun için dua edeceğiz. Onun dışında zaten hiç kimsenin. Yapabilecek bir şeyi yoktur."

Soyunma odasında buruk sevinç

Galibiyete rağmen buruk sevinç yaşadıklarını anlatan Demir, "Soyunma odasında da aynı atmosfer vardı. Hiç kimsede ses yoktu. Normalde galibiyetlerden sonra çok sevinilir. Belki şarkılar söylenir, bekli tezahüratlar yapılır ama soyunma odasında oyuncularımız ve biz sadece Ahmet'e karşı görevimizi yerine getirmenin mutluluğunu yaşadık. Buruk bir sevinç vardı içimizde. Tabii ki de sevindik, mutlu olduk. Ama bunu yaşadığımız kayba saygı duyarak yaptık." ifadelerini kullandı.