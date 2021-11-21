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İttifak Holding Konyaspor - Çaykur Rizespor maçının ardından - Son Dakika

İttifak Holding Konyaspor - Çaykur Rizespor maçının ardından

21.11.2021 19:01
İttifak Holding Konyaspor - Çaykur Rizespor maçının ardından

Spor Toto Süper Lig'in 13'üncü haftasında İttifak Holding Konyaspor, sahasında Çaykur Rizespor'u 3-0 mağlup etti.

Spor Toto Süper Lig'in 13'üncü haftasında İttifak Holding Konyaspor, sahasında Çaykur Rizespor'u 3-0 mağlup etti. Mücadelenin maçın ardından İttifak Holding Konyaspor Teknik Direktörü İlhan Palut ve Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Hamza Hamzaoğlu düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Hamza Hamzaoğlu, oyuncularının sahada teslim olmadan sonuna kadar savaştığını belirterek, "Geçtiğimiz maçın moraliyle buraya geldik. Konyaspor'un iyi bir takım olduğu  ve etkili oyuncuların olduğunu biliyorduk. Buradan en kötü 1 veya 3 puanla gideriz, diye düşünüyorduk. Ama yediğimiz ilk gol bütün planları değiştirdi. Takım ona rağmen iyi mücadele etti. Konyaspor hak ettiği galibiyeti aldı. 3-0 mağlubiyet çok kötü gibi görünse de ortaya koyduğumuz mücadeleye baktığımızda oyuncularımızdan memnunum. Teslim olmadan sonuna kadar savaşmaları konusunda kendilerini tebrik ediyorum" diye konuştu.

Hamzaoğlu, devre arasına kadar önlerinde 6 maç olduğunu ve bu maçlarda en iyi puanları almayı istedikleri ifade ederek, "Devre arasında eksiklerimiz varsa, ona göre şimdiden çalışıyoruz. Ama şu an takımın performansını daha üstlere taşımak için çalışıyoruz" dedi. PALUT: ŞAMPİYONLUĞU KİM İSTEMEZ Kİİttifak Holding Konyaspor Teknik Direktörü İlhan Palut, takım olarak hücümsal anlamda takımın kendi standardını yakaladığını ifade ederek, şunları söyledi: "Maç öncesi beklediğimiz gibi şunu söylemiştim; Rizespor takımı bireysel oyuncu kalitesi  olarak, potansiyeli yüksek oyunculardan kurulu bir takım ve bugün Hamza hoca gerçekten birçok hücum silahını sahada birlikte kullandı. Biz zor bir maç olacağını biliyorduk. Maçın başında hemen 1-0 öne geçtik. Ondan sonra ilk yarı bilmiyorum, belki biraz daha kontrollü oynamak istedik ya da Rizespor zaten böyle hazırlanmıştı. İstediğimiz tempoya bir türlü ulaşamadık. İkinci yarı 10 dakikada böyle devam etti; ama 60'dan sonra tekrar oyunun hakimiyetini ele alıp, çok daha fazla pozisyona girerek, maçı kazandık. Hücumsal anlamda  kendi standardımızı bir şekilde yakaladık. Ama takım savunması anlamında bugün düşündüğümüzden çok fazla pozisyonu Rizespor'a verdik. Açıkçası futbol şansı yanımızdaydı. Gol yemeden bitirebildik. Rizespor gerçekten çok iyi mücadele etti. Bugün 3 puan için gerçekten çok mutluyum ama tabiİ ki eksikliklerimizin farkındayız."

Bir gazetecinin şampiyonluk beklentisi sorusu üzerine Palut, "Evet şampiyonluğu kim istemez ki. Ben de isterim. Takımım zirvede kalsın, camiamız sevinsin. Bunu sonuna kadar kovalayacağız. Ama hep söylüyorum. Biz dediğimizi yapıyoruz, birinci haftadan, ikinci haftadan itibaren. Alabileceğimiz en yüksek puan noktasına gelebilmek için her maça özel özel bakıyoruz ama  şunu da sorabilirsiniz; 'Ne zamana kadar maç maç bakacağız?' Bu da daha öncede söylediğim gibi ligin son üçte birlik dilimine girildiği zaman sıralamamız, puanımız bizi hangi hedefi işaret ediyorsa, korkmadan o hedefin peşinden koşacağız" 'diye konuştu.

Spor Toto Süper Lig, İttifak Holding, Konyaspor, Rizespor, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor İttifak Holding Konyaspor - Çaykur Rizespor maçının ardından - Son Dakika Spor


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