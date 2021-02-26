İttifak Holding Konyaspor- Gaziantep FK: 0-0 - Son Dakika
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İttifak Holding Konyaspor- Gaziantep FK: 0-0

26.02.2021 18:15

STAT: Medaş Konya Büyükşehir HAKEMLER: Erkan Özdamar, Mustafa Sönmez, Samet Çiçek İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR: Eray, Skubic, Ahmet, Abdülkerim, Guilherme, Jevtovic, Diomande, Sekidika (Dk. 82 Daci), Milosevic (Dk.65 Hadziahmetovic), Rahmanovic (Dk.

STAT: Medaş Konya Büyükşehir

HAKEMLER: Erkan Özdamar, Mustafa Sönmez, Samet Çiçek İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR: Eray, Skubic, Ahmet, Abdülkerim, Guilherme, Jevtovic, Diomande,  Sekidika (Dk. 82 Daci), Milosevic (Dk.65 Hadziahmetovic), Rahmanovic (Dk. 46 Miya), CikalleshiGAZİANTEP FK: Günay, Olkowski, Djilobodji, Miranda (Dk. 74 Ertuğrul), Tosca, Morais (Dk. 74 Güray ), Vetrih, Sousa, Maxim (Dk. 78 Enver), Mirallas (Dk. 78 Bilal), Dicko (Dk. 83 Kenan)SARI KARTLAR: Rahmanovic, Diomande (İttifak Holding Konyaspor) - Miranda, Dicko (Gaziantep FK)Spor Toto Süper Lig'nin 27'nci haftasında İttifak Holding Konyaspor, sahasında Gaziantep FK ile golsüz berabere kaldı. 3'üncü dakikada taç atışının ardından ceza sahasında Vetrih'in pasında Dicko'nun kafa vuruşunda top filelere gitti. Karşılaşmanın hakei Erkan Özdamar, VAR incelmesi sonucu daha önce elle oynandığı gerekçesiyle golü iptal etti. 17'nci dakikada ceza sahasında oluşan karambolde topu önünde bulan Maxim'in şutunda kaleci Eray müdahale etti. 30'uncu dakikada ceza sahasında karambolde topu önünde bulan Jevtovic'in şutu kaleci Günay'da kaldı. 56'ncı dakikada Mirallas'ın ceza sahası çizgisi yakınından şutunda top üst direkten döndü. Karşılaşma golsüz sona erdi.


Kaynak: DHA
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Son Dakika Spor İttifak Holding Konyaspor- Gaziantep FK: 0-0 - Son Dakika


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SON DAKİKA: İttifak Holding Konyaspor- Gaziantep FK: 0-0 - Son Dakika
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