İttifak Holding Konyaspor maçından notlar

Sergen Yalçın'dan iki değişiklik

Cenk Tosun tribünde

Karşılaşmada öncesinde iki takım oyuncuları mor gözlükler takarak seremoniye çıktı. Beşiktaş ve Konyasporlu futbolcular, Epilepsi ile Savaş Derneği'nin 'Epilepsi için bak' kampanyasına destek için sahaya mor gözlükler takarak çıktı.