İttifak Holding Konyaspor maçından notlar - Son Dakika
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İttifak Holding Konyaspor maçından notlar

İttifak Holding Konyaspor maçından notlar

07.02.2021 19:15

Sergen Yalçın'dan iki değişiklikCenk Tosun tribündeGhezzal 1 maç aradan sonra 11'deSiyah-beyazlılarda 3 eksikİsmail Kartal'dan 2 değişiklikİki takım oyuncuları mor gözlükle sahadaOLGUCAN KALKAN / İSTANBUL,- Süper Lig'in 24'üncü haftasında Beşiktaş sahasında İttifak Holding Konyaspor'u konuk ediyor.

Sergen Yalçın'dan iki değişiklik

Cenk Tosun tribünde

Ghezzal 1 maç aradan sonra 11'deSiyah-beyazlılarda 3 eksik İsmail Kartal'dan 2 değişiklikİki takım oyuncuları mor gözlükle sahadaOLGUCAN KALKAN/ İSTANBUL,- Süper Lig'in 24'üncü haftasında Beşiktaş sahasında İttifak Holding Konyaspor'u konuk ediyor. Vodafone Park'ta saat 19: 00'da başlayan karşılaşmada hakem Halis Özkahya düdük çaldı. Özkahya'nın yardımcılıklarını ise Ceyhun Sesigüzel ve Kemal Yılmaz üstlendi.SERGEN YALÇIN'DAN 2 DEĞİŞLİKLİKBeşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Süper Lig'in 23'üncü haftasında deplasmana 1-1 sona eren Fraport TAV Antalyaspor maçının 11'inde 2 değişikliğe gitti. Tecrübeli teknik adam; Atiba'nın yerine Necip Uysal'ı, N'Koudou'nun yerine ise Ghezzal'ı 11'de görevlendirdi.Kaleyi Ersin Destanoğlu'na emanet eden Yalçın, savunma dörtlüsünü; Rosier, Welinton, Vida ve N'Sakala'dan oluşturdu. Savunmanın hemen önünde Josef'i sahaya süren Sergen Yalçın, hücum hattının sağında Ghezzal, solunda ise Larin'i oynattı. Orta alanda Necip Uysal, Adem Ljajic'i görevlendiren Yalçın'ın gol yollarındaki tercihi ise Abuobakar oldu.Siyah-beyazlıların Konyaspor karşısındaki 11'i şöyle: "Ersin Destanoğlu - Rosier, Welinton, Vida, N'Sakala, Josef, Ghezzal, Neecip Uysal, Ljajic, Larin, Abuobakar."GHEZZAL 1 MAÇ ARADAN SONRA 11'DESiyah-beyazlı ekipte, takımın en fazla asist yapan ismi olan Rachid Ghezzal, 1 maçlık aranın ardından 11'de yer aldı. Son olarak iç sahada Trabzonspor'a 2-1 kaybedilen karşılaşmada 11'de görev alan Ghezzal, geçtiğimiz hafta deplasmanda oynanan Antalyaspor maçına yedek kulübesinde başlamıştı. Mücadelenin 57'nci dakikasında N'Koudou'nun yerine oyuna dahil olmuş ve 73'üncü dakikada Vida'nın 1 puanı getiren golünde asisti yapan isim olmuştu.CENK TOSUN TRİBÜNDEBeşiktaş'ın Premier Lig ekibi Everton'dan sezon sonuna kadar kiralık olarak kadrosuna kattığı Cenk Tosun, Konyaspor maçını tribünden takip etti. 31 Ocak tarihinde İngiltere'den geldikten sonra karantinaya giren tecrübeli golcünün karantina süreci bugün sona erdi. Konyaspor maçını tribünden takip eden Cenk Tosun, bu hafta takımla birlikte idmanlara başlayacak. Tecrübeli golcünün Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde deplasmanda İttifak Holding Konyaspor ile oynanacak maçta kadroda olması bekleniyor.SİYAH-BEYAZLILARDA 3 EKSİKBeşiktaş'ta Konyaspor maçı öncesinde 3 eksik oyuncu bulunuyor. Siyah-beyazlı ekip, Konyaspor karşısında 3 futbolcusundan yararlanamadı. Geçtiğimiz hafta oynanan Antalyaspor maçında sarı kart görerek cezalı duruma düşen ve Trabzonspor maçında gördüğü kırmızı kart ile cezalı durumda olan Dorukhan Toköz ile birlikte sakatlığı bulunan Gökhan Töre, Beşiktaş'ın Konyaspor'u konuk ettiği karşılaşmada görev alamadı.3 İSİM SINIRDABeşiktaş'ta Konyaspor maçı öncesinde 3 isim sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Konyaspor maçına ilk 11'de başlayan Rosier, Vida ve Ghezzal bu karşılaşmada sarı kart görmeleri halinde gelecek hafta deplasmanda oynanacak Gençlerbirliği maçında görev yapamayacak.İSMAİL KARTAL'DAN 2 DEĞİŞİKLİKİttifak Holding Konyaspor Teknik Direktörü İsmail Kartal, geçtiğimiz hafta iç sahada 0-0 berabere kalınan Gençlerbirliği maçının 11'inde 2 değişiklik yaparak Beşiktaş maçına çıktı. Tecrübeli teknik adam; Milosevic'in yerine Miya, Cikalleshi'nin yerine ise Shengelia'yı görevlendirdi.Konyaspor'un Beşiktaş karşısındaki 11'i şöyle: "Eray Birniçan- Skubic, Ahmet Çalık, Abdülkerim Bardakçı, Guilherme, Jevtovic, Hadziahmetovic, Shengelia, Miya, Sekidika, Kravets."İKİ TAKIM OYUNCULARI MOR GÖZLÜKLE SAHADA

Karşılaşmada öncesinde iki takım oyuncuları mor gözlükler takarak seremoniye çıktı. Beşiktaş ve Konyasporlu futbolcular, Epilepsi ile Savaş Derneği'nin 'Epilepsi için bak' kampanyasına destek için sahaya mor gözlükler takarak çıktı.


Kaynak: DHA
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Son Dakika Spor İttifak Holding Konyaspor maçından notlar - Son Dakika


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