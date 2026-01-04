Serie A 18. hafta maçında İtalyan devi Juventus, sahasında konuk ettiği rakibi Lecce ile 1-1 berabere kaldı.
Mücadeleye milli oyuncumuz Kenan Yıldız'ın yaptığı hareket damga vurdu. Kenan Yıldız, takımının kazandığı penaltı atışını kullanması için Jonathan David'e bıraktı. David, penaltıda kaleci Wladimiro Falcone'yi geçemedi.
Mücadele sonrası Juventuslu taraftarlar, David'e büyük tepki gösterdi. Birçok taraftar, puan kaybedilen maç sonrası penaltının Kenan Yıldız tarafından kullanılması gerektiğini savundu. Taraftarlar, Kenan'ı bir daha penaltı atışında topu başkasına vermemesi konusunda uyardı.
Juventus Teknik Direktörü Luciano Spalletti bu konuyla ilgili açıklamalarda bulunarak, ''David çok iyi penaltı atan bir oyuncu. Topu kalenin ortasına göndermek istedi ama olmadı. Locatelli ve Kenan da aynı derecede iyi penaltıcılar. Ya başka biri kaçırsaydı? Bir dahaki sefere ben de müdahale ederim çünkü arada sırada karar vermeyi severim. Ama o an verdikleri kararı değiştirmek zor." dedi.
İyilik yaptığına pişman oldu! Kenan Yıldız'ın verdiği karar ortalığı karıştırdı
