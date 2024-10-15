İzlanda'ya gol atan Kerem Aktürkoğlu, Portekiz'i salladı - Son Dakika
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İzlanda'ya gol atan Kerem Aktürkoğlu, Portekiz'i salladı

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A Milli Takım'ın İzlanda'yı 4-2 yendiği karşılaşmada Kerem Aktürkoğlu'nun attığı jeneriklik gol, Portekiz'de büyük yankı uyandırdı. Bu sezon Benfica'ya transfer olan Aktürkoğlu'nun performansını övgüyle karşıladı ve manşetleri süsledi.

15.10.2024 09:37  Güncelleme: 09:46
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Galatasaray'dan Benfica'ya transfer olan Kerem Aktürkoğlu, Uluslar Ligi'nde A Milli Takım'ın İzlanda'yı 4-2 yendiği karşılaşmada ceza sahası dışından harika bir şutla ağları bulan futbolcu Portekiz'de büyük yankı uyandırdı.

Kerem Aktürkoğlu için Portekiz basınında yer alan haberler şöyle;

SAPO: "Aktürkoğlu'ndan Türkiye'yi İzlanda karşısında galibiyete taşıyan muhteşem gol"

SAPO'da yer alan haberde Kerem Aktürkoğlu'nun 90+5. dakikada attığı golden övgiyle söz edildi. Ayrıca milli futbolcunun Arda Güler'in attığı golde kaleciye yaptığı baskıya da ayrı parantez açıldı.

ZERO ZERO: "Türkiye, Aktürkoğlu'nun muhteşem golüyle 4. Grup'ta liderliğini sürdürdü"

Maçta normal sürenin bitmesine 10 dakikadan az kala 3 golün gelmesinde düello olarak bahseden Zero Zero, Kerem Aktürkoğlu'nun skoru belirleyen golüne ise "Harika" yakıştırmasını yaptı.

DESPORTO AO MINUTO: "Aktürkoğlu yeteneğiyle maça damga vurdu"

Desporto Ao Minuto'da Kerem Aktürkoğlu'nun 1 gol ve 1 asistle maça damga vurduğu belirtildi.

O JOGO: "Aktürkoğlu'nun asisti ve golü Türkiye'ye zafer kazandırdı"

O Jogo'da ise Kerem Aktürkoğlu'nun maça etkisini, "Kaleciye baskı yapan Benficalı oyuncu, pasını kestikten sonra topu Arda Güler'e vererek 88. dakikada skoru 3-2 yaptı. 90'+5'te muhteşem bir şutla finali 4-2 yaptı." ifadeleriyle anlatıldı.

A BOLA: "Gecenin en güzel anı Kerem Aktürkoğlu'nun ayaklarından geldi"

Kerem Aktürkoğlu'nun A Milli Takım'ın galibiyetinde belirleyici isim olduğunu belirten A Bola, milli futbolcunun golüne geniş yer aldı. Haberde Kerem Aktürkoğlu'nun golüyle ilgili olarak, "Gecenin en güzel anı Kerem Aktürkoğlu'nun ayaklarından geldi . Benfica'nın golcüsü 90+5'te harika bir gol atarak maçın skorunu belirledi." denildi.

RECORD: "Aktürkoğlu gösteri yapıyor"

Record, Kerem Aktürkoğlu'nu maçın kahramanı ilan ederken, "Benfica'da gösterdiği muhteşem performansını A Milli Takım'a taşıdı. Aktürkoğlu, 1 gol ve 1 asistle 4-2'lik galibiyetin baş kahramanı oldu." ifadeleri kullanıldı.

İzlanda\'ya gol atan Kerem Aktürkoğlu, Portekiz\'i salladı

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Son Dakika Spor İzlanda'ya gol atan Kerem Aktürkoğlu, Portekiz'i salladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (9)

  • Jesus Yıldız:
    Bizdeyken dağlara taşlara atmaya özen gösteriyordu malesef 21 39 Yanıtla
  • Ahmet Akkaya:
    cimbom bu adamı çok arayacaksın... 42 8 Yanıtla
  • Gökhan Sarıkaya:
    Adam benficaya gitti kendine geldi 31 0 Yanıtla
  • Mustafa Yurdakul:
    Kerem maç boyunca yoktun ama son 10 dakikada bize maçı kazandirdin.. Ayaklarına sağlık.. 25 4 Yanıtla
  • Özcan Tekaltı:
    Tamam da o takım da bir tek Kerem oynamıyor 5 0 Yanıtla
  • sudem meliss:
    yine abartmaya başladınız 2 2 Yanıtla
  • Oğuz YALMAN:
    Ayağına taş değmesin çocuk. 2 0 Yanıtla
  • Mauro Sicardi:
    Kerem türk futbolunun özetidir. burdayken cahiller yüzünden baskı yedi şimdi ise Avrupa konuşuyor bu adamı. 0 0 Yanıtla
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