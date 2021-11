İzmir'de yürekler Duru için attı

İzmir'de 5.5 yaşındaki spinal müsküler atrofi (SMA) Tip-1 hastası Duru Meriç'in tedavisine katkı sağlamak için önemli bir futbol organizasyonu gerçekleştirildi.

Türkiye Masterler ve Veteranlar Futbol Ligi Federasyonu (TMVFL) tarafından Göztepe Gürsel Aksel Stadı'nda organize edilen etkinlikte TMVFL Milli Karması ile Şöhretler Karması dostluk maçı yaptı. Amerikalı şarkıcı Della Miles, opera sanatçısı Evrim Keskin, Balkan müziği üstadı Murat Balkan'ın mini konserler verdiği organizasyonda eski futbolcular, teknik adamlar, siyasiler ve bürokratlar, "Duru'nun kaslarını kullanamadığı hayatta tutunma çabasına nefes olmaya hazırız. Biz birlikte biriz" mesajları verdi.

Başlama vuruşunu Della Miles'in yaptığı dostluk maçında Şöhretler Karması'nda AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak Rizespor Teknik Direktörü Hamza Hamzaoğlu Altınordu Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu , Göztepe Başkan Vekili Talat Papatya ile Sportif Menajeri İlhan Şahin ve eski futbolcular Hayrettin Demirbaş, Altay Dağdelen, Orhan Üstündağ gibi isimler yer aldı. TMVFL Milli Karması'nın kaptanlığını Foça Belediye Başkanı Fatih Gürbüz yaptı. Karşılaşma 4-4 beraberlikle sona erdi.HAMZA HAMZAOĞLU: BİZ HER ZAMAN BURADAYIZ"Duru kızımız için hepimiz buradayız" diyen Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Hamza Hamzaoğlu, "Ama sadece Duru için değil tabii ki. Duru gibi şu anda hayata tutunmaya çalışan birçok evladımız için buradayız. Farkındalık yaratmak için buradayız. Şifa bekleyen herkese Allah'tan şifa diliyorum. Bu destekler çok önemli. Aileleri onların yanında olduğumuzu bu vesileyle öğrenmiş oluyorlar. Onların da desteğe ihtiyaçları var. Biz buradayız, her zaman onlarla beraberiz. Duru'ya da buradan selamlar gönderiyorum" şeklinde konuştu.Hamzaoğlu, maçın sonunda Duru'nun annesi Özlem Meriç ve babası Özgün Meriç'e hatıra olarak imzalı Çaykur Rizespor forması hediye etti.HAMZA DAĞ: EVLATLARIMIZIN YANINDAYIZAK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, ellerinden geldiğince Duru'ya ve hasta çocuklara destek olmaya çalıştıklarını belirterek, "Ne kadar katkımız olursa kendimizi mesut hissederiz. İnşallah evladımız sağlığına kavuşur. Ailesi de mutlu olur. Allah onlara şu anda sabır versin, çalışma kuvveti versin. İnşallah biz de böyle organizasyonlar oldukça evlatlarımızın halkımızın yanındayız" diye konuştu.MERİÇ AİLESİNDEN ÖNEMLİ MESAJLARÇok güzel bir organizasyon yapıldığını belirten Duru'nun annesi Özlem Meriç, "Duru'nun sesini duyurmak için sarf edilen çaba, özveri bizi çok duygulandırdı, mutlu etti. İnşallah kampanyamız en kısa süre içerisinde biter. Duru'yu bir an evvel tedavisine kavuşturmak istiyoruz. Bu tedaviyi alabilmesi için belli bir kiloda olması gerekiyor. Kilo aldırmamak için mamasını az veriyoruz. Benim için ayrı bir zorluk. Bir anne ister çocuğunun doyasıya karnı doysun. Duru aç yatıyor. Hem SMA ile hem açlıkla mücadele ediyor. Duru'yu bu eziyetlerden kurtaralım artık. Duru yaşasın, hep birlikte kurtaralım. Sesimizi duyan herkesin onun ellerini sıkı sıkı tutmalarına ihtiyacımız var" dedi.Baba Özgün Meriç şöyle konuştu: "Kampanyada şu anda yüzde 74'teyiz. Çok güzel gelişmeler var. Sağ olsun Göztepe Kulübü bu anlamda çok büyük destek veriyor. Bu emeklerin hepsi Duru'nun tekrardan 'Anne, baba' diyebilmesi için gerçekleşiyor. Bizler sade bir aileyiz. Tek isteğimiz kızımızın sağlığına kavuşması. Sesimizi duyan herkesin Duru'ya ses ve nefes olmasını istiyoruz."TMVFL Federasyonu Başkanı Kenan Gürsu da federasyon olarak bu tip sosyal sorumluluk projelerine önem verdiklerini söyleyerek, "Biz her zaman bu projelerin içinde olacağız. Öncekilerde olduğu gibi inşallah bu organizasyon da amacına ulaşır" dedi.Tribünde yer alan seyirciler, "Duru sen bizim her şeyimizsin" tezahüratları yaptı. SMS YA DA BANKA HESABI İLE YARDIM

Minik Duru'ya destek olmak isteyenler cep telefonlarından, "DURU" yazıp 1704'e mesaj atarak kampanyaya 20 TL'lik katkıda bulunabilecek veya açılan banka hesabına destek olabilecek.