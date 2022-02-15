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İzmir'in cimnastikteki gururu Sıla'ya coşkulu ve sürpriz karşılama yapıldı - Son Dakika

İzmir'in cimnastikteki gururu Sıla'ya coşkulu ve sürpriz karşılama yapıldı

15.02.2022 11:02
İzmir'in cimnastikteki gururu Sıla'ya coşkulu ve sürpriz karşılama yapıldı

Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de düzenlenen Trampolin Cimnastik Dünya Kupası'nda çiftlerde Sena Elçin Karakaş'la birlikte altın madalya kazanarak trampolin branşında Türkiye'ye ilk uluslararası altın madalyayı getiren İzmirli Sıla Karakuş, kente dönüşünde coşkuyla karşılandı.

Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de düzenlenen Trampolin Cimnastik Dünya Kupası'nda çiftlerde Sena Elçin Karakaş'la birlikte altın madalya kazanarak trampolin branşında Türkiye'ye ilk uluslararası altın madalyayı getiren İzmirli Sıla Karakuş, kente dönüşünde coşkuyla karşılandı. Geçen yıl Rusya'nın Soçi kentinde düzenlenen Avrupa Trampolin Cimnastik Şampiyonası'nda Elif Çolak'la birlikte gençler senkronize finalinde ikinci olarak ilki başaran, bu yıl çıtayı Dünya Kupası'nda altın madalyaya çıkaran 18 yaşındaki sporcuyu İzmir Adnan Menderes Havalimanı'na dönüşünde o sırada alanda olan Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da kutladı.

Artistik cimnastikte son yıllarda olimpiyat üçüncüsü ve Avrupa şampiyonu Ferhat Arıcan, Dünya ve Avrupa şampiyonu İbrahim Çolak, Dünya ikincisi Ahmet Önder, Avrupa ikincisi Adem Asil gibi ülkemize tarihi ilkleri yaşatan isimlerin yetiştiği İzmir'in Türk sporuna son armağanı olan Bornova Belediyesporlu Sıla'yı kente dönüşte Bornova Belediye Başkanı Mustafa İduğ, ailesi, kulüp yöneticileri, antrenörleri ve sporcu arkadaşları karşıladı. Sıla, havalimanında Buca Metrosu'nun temel atma töreni için İzmir'e gelen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile de buluştu. Başkan İduğ, Kılıçdaroğlu'na Sıla Karakuş'un cimnastiğe 5 yaşında Bornova'da başladığını ve yıllardır aynı çatı altında spor yaşamına devam ettiğini anlattı. Böylesi sporcuların yetişmesi adına verilen desteğin çok değerli olduğunu ifade eden Kemal Kılıçdaroğlu milli sporcuyu kutladı. Şampiyon sporcu ise sürpriz karşılamanın kendisini çok mutlu ettiğini belirterek, Kılıçdaroğlu ve kendisine her zaman destek olan Başkan İduğ'a teşekkür etti.


İzmir'in cimnastikteki gururu Sıla'ya coşkulu ve sürpriz karşılama yapıldı
İzmir'in cimnastikteki gururu Sıla'ya coşkulu ve sürpriz karşılama yapıldı
İzmir'in cimnastikteki gururu Sıla'ya coşkulu ve sürpriz karşılama yapıldı
İzmir'in cimnastikteki gururu Sıla'ya coşkulu ve sürpriz karşılama yapıldı
İzmir'in cimnastikteki gururu Sıla'ya coşkulu ve sürpriz karşılama yapıldı
İzmir'in cimnastikteki gururu Sıla'ya coşkulu ve sürpriz karşılama yapıldı
İzmir'in cimnastikteki gururu Sıla'ya coşkulu ve sürpriz karşılama yapıldı
İzmir'in cimnastikteki gururu Sıla'ya coşkulu ve sürpriz karşılama yapıldı
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Cimnastik, İzmir, Bakü, Sıla, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor İzmir'in cimnastikteki gururu Sıla'ya coşkulu ve sürpriz karşılama yapıldı - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: İzmir'in cimnastikteki gururu Sıla'ya coşkulu ve sürpriz karşılama yapıldı - Son Dakika
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