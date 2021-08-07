İznik'e modern spor tesisi - Son Dakika

İznik'e modern spor tesisi

İznik\'e modern spor tesisi
Son Güncelleme: 07.08.2021 12:30

Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin, gençlerin vakitlerini daha verimli geçirebilmeleri amacıyla İznik ilçesinde yapımını sürdürdüğü halı sahada çalışmalar son aşamaya geldi.

Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin, gençlerin vakitlerini daha verimli geçirebilmeleri amacıyla İznik ilçesinde yapımını sürdürdüğü halı sahada çalışmalar son aşamaya geldi.

Bursa'nın sporda da marka kent olması hedefiyle 17 ilçeye spor tesisleri kazandıran Büyükşehir Belediyesi, gençlerin sporla daha fazla vakit geçirebilmesi için sağlıklı ortamlar oluşturmaya devam ediyor. Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı koordinasyonunda İznik ilçesi Göllüce Mahallesi'nde yapımı süren halı saha tesislerinde çalışmalar son aşamaya geldi. Halı sahada incelemelerde bulunan Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, beraberindeki Bursa Milletvekili Zafer Işık, İznik Belediye Başkanı Kağan Mehmet Usta ve AK Parti İlçe Başkanı Halil İbrahim Gökbulut ile beraber yetkililerden çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Bursa'nın spor alt yapısını güçlendirmek amacıyla mahallere halı saha, okullara ise spor salonları kazandırdıklarını söyleyen Başkan Alinur Aktaş, "Önceki dönemlerde kazısı yapılmış fakat yarım kalmış İznik Göllüce Halı Sahası'nın işlemlerinde son aşamaya gelindi. Ağustos ayının sonunda aydınlatması ve çevre düzenlemesi bitmiş halde hizmete açacağız. İznik halkına bir söz vermiştik. Sözümüzü yerine getiriyoruz. 30x50 ebatlarında sentetik çim halı sahanın, betonarme imalatları, çevre korkuluğu, zemin drenaj ve dolgu işlemleri tamamlandı. Sentetik çim halı serme işlemleri devam ediyor. Saha etrafına beton parke ile çevre düzenleme imalatları yapılacak. Bir ay sonra eksiklikler bitirilip kullanım hakkı İznik Belediyesi'ne devredilerek ilçeye kazandıracağız. Hayırlı olmasını temenni ediyorum" dedi. - BURSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor İznik'e modern spor tesisi - Son Dakika


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SON DAKİKA: İznik'e modern spor tesisi - Son Dakika
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