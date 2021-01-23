J3 Belek Tenis Cup\'ta 3 kupa

Uluslararası Tenis Federasyonu tarafından Antalya'da düzenlenen J3 Belek Cup'ta, 3 numaralı seri başı olarak mücadele eden Melis Ayda Uyar, turnuvayı teklerde ikinci, çiftler kategorisinde ise şampiyon olarak tamamladı. Defne Çırpanlı/Duru Söke ikilisi ise çiftlerde ikincilik elde etti.

Rumen rakibi Maria Sara Popa'ya tekler finalinde 6-3, 6-2 kaybeden Melis Ayda Uyar teklerde ikinci oldu. Çiftler finalinde ise Melis Ayda Uyar ve Çek partneri Sara Bejlek ikilisi Defne Çırpanlı/Duru Söke çiftini 6-1, 2-6, 10-4 yenerek J3 Belek Cup'ta şampiyonluğa ulaştı.