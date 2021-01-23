J3 Belek Tenis Cup'ta 3 kupa - Son Dakika

J3 Belek Tenis Cup'ta 3 kupa

J3 Belek Tenis Cup\'ta 3 kupa
Son Güncelleme: 23.01.2021 00:11

Uluslararası Tenis Federasyonu tarafından Antalya'da düzenlenen J3 Belek Cup'ta, 3 numaralı seri başı olarak mücadele eden Melis Ayda Uyar, turnuvayı teklerde ikinci, çiftler kategorisinde ise şampiyon olarak tamamladı.

Uluslararası Tenis Federasyonu tarafından Antalya'da düzenlenen J3 Belek Cup'ta, 3 numaralı seri başı olarak mücadele eden Melis Ayda Uyar, turnuvayı teklerde ikinci, çiftler kategorisinde ise şampiyon olarak tamamladı. Defne Çırpanlı/Duru Söke ikilisi ise çiftlerde ikincilik elde etti.

Rumen rakibi Maria Sara Popa'ya tekler finalinde 6-3, 6-2 kaybeden Melis Ayda Uyar teklerde ikinci oldu. Çiftler finalinde ise Melis Ayda Uyar ve Çek partneri Sara Bejlek ikilisi Defne Çırpanlı/Duru Söke çiftini 6-1, 2-6, 10-4 yenerek J3 Belek Cup'ta şampiyonluğa ulaştı.


Kaynak: DHA

Şampiyon, Antalya, Tenis, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor J3 Belek Tenis Cup'ta 3 kupa - Son Dakika


Son Dakika
00:59 Cumhurbaşkanı Erdoğan, New York'taki Türkevi'nde İsrail Başbakanı Netanyahu'yu kabul etti
00:49 Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, BM'deki konuşmasından dolayı Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etti
00:41 Motosikletli kurye, trafikte sıkışan ambulansa yol açtı: O anlar kamerada
00:17 Lazio'nun kalecisinden akıllara durgunluk veren gol
00:07 Lise öğrencisinin, Atatürk fotoğrafıyla yaptığı hareket infial yarattı! Tepki yorumları art arda geldi
23:46 Rakip takım kalecisinden Galatasaray taraftarını çıldırtacak sözler
22:32 ABD Dışişleri Bakanı Blinken'dan Azerbaycan'a çağrı: Karabağ'daki operasyonu derhal durdurun
22:28 Kaan Kazgan ve Savaş Cebeci kavgasında yeni gelişme: Kazgan özür diledi
22:13 Azerbaycan'ın operasyonu sonrası bir grup Ermeni protestocu, Rus büyükelçiliğini kuşattı
22:04 Azerbaycan, Ermenistan'ın, "Siviller hedef alınıyor" iddiasını görüntülerle yalanladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.09.2023 03:00:08. #1.13#
SON DAKİKA: J3 Belek Tenis Cup'ta 3 kupa - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement