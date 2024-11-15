Jake Paul'u tokatlayan Mike Tyson'dan açıklama var - Son Dakika
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Spor

Jake Paul'u tokatlayan Mike Tyson'dan açıklama var

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Mike Tyson ve Jake Paul tarihi maç öncesinde tartıya çıkmış ardından Tyson, Paul'a ayağına bastığı gerekçesiyle tokat atmıştı. Yaşananlar büyük ses getirirken Mike Tyson'dan konuyla ilgili açıklama geldi. Tyson, ''Ben çoraplarımlaydım ama o ayakkabı giymişti. Bu g** oğlanı ayağıma bastı. Canım çok yandı. Karşılık vermek zorundaydım'' dedi.

15.11.2024 18:23
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Mike Tyson ve Jake Paul tarihi maç öncesinde tartıya çıkmış ardından Tyson, Paul'a ayağına bastığı gerekçesiyle tokat atmıştı.

"KARŞILIK VERMEK ZORUNDAYDIM"

Yaşananlar büyük ses getirirken Mike Tyson'dan konuyla ilgili açıklama geldi. Tyson, "Ben çoraplarımlaydım ama o ayakkabı giymişti. Bu g** oğlanı ayağıma bastı. Canım çok yandı. Karşılık vermek zorundaydım" dedi.

Mike Tyson, 80 milyon dolarlık ödülün dağıtılacağı maçta Jake Paul ile karşı karşıya gelecek. 16 Kasım Cumartesi saat 04.00'te başlayacak mücadele öncesinde iki boksör tartıya çıktı. Kilo ölçümlerinden sonra Mike Tyson, Jake Paul ile yüzyüze geldiği sırada ayağına bastığı gerekçesiyle Paul'a tokat attı. Tokat sonrası bir anda ortalık karışırken Tyson, ekibinin müdahalesiyle Paul'un yanından uzaklaştırıldı.

Jake Paul\'u tokatlayan Mike Tyson\'dan açıklama var

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Son Dakika Spor Jake Paul'u tokatlayan Mike Tyson'dan açıklama var - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (12)

  • Burak Şan:
    Anasız üvey evlat ferhat eser 121 4 Yanıtla
  • ferhat eser:
    mike tysonu BEŞİKTAŞ benzetiyorum dünyanın 1 numarası 8 95 Yanıtla
  • OEferaddd:
    OEferad ann neeni burda skkken skkkeneee, çok kardeşin olcak :D:D:D:D 66 3 Yanıtla
  • Yakup Turnagöl:
    Aynen Reis, ver ayarı. 28 3 Yanıtla
  • OEferaddd:
    gelen vuruyor giden vuruor 8 tasa ala ala dünyanın en follllhoşu oldular :D 27 3 Yanıtla
  • Koray ERDOGAN:
    Ferhat eser bir marka fabrikandan halka süzme salak 25 1 Yanıtla
  • ferhat eser:
    burak bacınarabada show yapıyor bana hiç rahat durmuyor 1 13 Yanıtla
  • Bir rüya null:
    mayki o adam bence yer... 13 0 Yanıtla
  • Emrullah Tetik:
    Adam boksu bıraktığında paul ekmeğe mama ..ke sopa diyordu.Gidenlerin paraları boşa gitti ilk 4 raund u görürlerse ne mutlu onlara 12 0 Yanıtla
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