Jake Paul ve Mike Tyson dakikalar içerisinde çuvalla para kazanacak - Son Dakika
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Spor

Jake Paul ve Mike Tyson dakikalar içerisinde çuvalla para kazanacak

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Boks dünyası, YouTuber Jake Paul ile eski ağır sıklet şampiyonu Mike Tyson arasındaki karşılaşma için geri sayıma başladı. Tyson ve Paul, 17 Kasım'da yapılacak karşılaşmada kozlarını paylaşacak. Boks tarihinin en pahalı biletine sahip olan maçta her iki boksör de maçtan 40 milyon dolar kazanacak.

15.11.2024 11:28  Güncelleme: 11:38
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Jake Paul ile Mike Tyson'ın karşılaşacağı profesyonel ağır sıklet boks müsabakası, 17 Kasım pazar günü TSİ 04.00'te başlayacak ve dijital yayın platformu Netflix'ten canlı yayımlanacak. Sporseverlerin merakla beklediği karşılaşma, Amerikan Futbolu Ligi (NFL) takımlarından Dallas Cowboys'a da ev sahipliği yapan, Teksas eyaletine bağlı Arlington şehrindeki 80 bin kişilik AT&T Stadı'nda gerçekleştirilecek.

NE KADAR KAZANACAKLAR?

Paul, boks kariyerinden büyük bir servet kazandı ve 27 yaşındaki boksörün tahmini net kazancı 80 milyon dolar civarında. Bu dövüş, ona büyük bir kazanç sağlayacak ve bazı raporlara göre Paul'ün bu karşılaşmadan alacağı ödeme 40 milyon dolar olacak. Paul, Ağustos ayında yaptığı bir açıklamada, "Ben buradayım, 40 milyon dolar kazanacağım ve bir efsaneyi nakavt edeceğim. Başka hiçbir şey umurumda değil" dedi.

Tyson ise bu dövüşü maddi kazanç için yapmadığını belirtti. 58 yaşındaki boks efsanesi, "Bu dövüşten kazanacağım para yaşam tarzımı değiştirmez. Bu dövüş finansal bir amaçla yapılmıyor. Sadece kendimi test etmek istiyorum" dedi. Ancak dövüşün toplam değeri yaklaşık 80 milyon dolar civarında ve bu maç, Netflix'in boks dünyasına adım atması açısından önemli bir kilometre taşı olacak. Netflix, dövüşü canlı olarak yayınlamak için Most Valuable Promotions ile bir ortaklık yaptı.

İKİ DAKİKALIK 8 RAUNT

Sporseverler, gecenin ana etkinliği Jake Paul- Mike Tyson maçından önce üç karşılaşma daha izleme fırsatı bulacak. AT&T Stadı'nda merakla beklenen müsabaka öncesi süper orta sıklette Neeraj Goyat-Whindersson Nunes, yarı orta sıklette Mario Barrios-Abel Ramos ve süper hafif sıklette Katie Taylor-Amanda Serrano maçları yapılacak. Bu üç müsabakanın ardından gecenin ana etkinliğinde ise Jake Paul ile Mike Tyson ringe çıkacak. Müsabaka, iki dakikalık 8 raunt üzerinden gerçekleştirilecek.

80 BİN KİŞİ STATTA İZLEYECEK

Dövüş, dünya çapında milyonlarca kişi tarafından izlenecek olsa da, Texas'taki AT&T Stadyumu'nda 80 bin kişilik bir seyirci kitlesine ev sahipliği yapması bekleniyor. Ancak bilet satışlarının başladığına dair gelen haberlerde, hala birçok biletin satışta olduğu ve bilet fiyatlarının 49 dolardan (37,99 sterlin) 200 dolara (155,10 sterlin) kadar değiştiği bildiriliyor. Biletler, stadyumun dolması için indirimli fiyatlarla satılmaya başlandı.

Ring kenarı biletleri ise daha pahalı. Birinci sınıf koltuklar yaklaşık 10.000 dolar (7.749 sterlin) olarak fiyatlandırılmışken, en pahalı biletler ise 50.000 dolara (38.774 sterlin) satılıyor. Bu bilet, dövüş gecesinde VIP hizmetleri, en üst seviye bar ve yemeklerin yanı sıra dövüş sonrası fotoğraf çekimi ve her iki boksörün imzaladığı bir eldiven gibi birçok ayrıcalık sunuyor.

EN PAHALI BİLET OLARAK KAYITLARA GEÇTİ

Bunun yanında, boks tarihinin en pahalı bileti de satışta. 2 milyon dolar değerindeki MVP Owner's Experience paketi, iki kişiye ringe sadece 180 santimetre mesafede özel bir bölümde oturma imkânı sunuyor. Ayrıca, bilet sahipleri dövüş öncesi her iki boksörle de sahne arkası ziyareti yapabilecek ve dövüş sonrası ringde fotoğraf çektirebilecekler.

Paul ve Tyson arasındaki bu dev dövüş, Texas'taki dövüş sporları tarihi için en yüksek bilet fiyatı ortalamasını kırdı. Dövüşün sonunda ise tüm gözler, Tyson'ın yaşı ve Paul'un etkileyici kariyerine rağmen bu olayın boks dünyasında nasıl bir yankı uyandıracağına çevrilecek.

Jake Paul ve Mike Tyson dakikalar içerisinde çuvalla para kazanacak

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Son Dakika Spor Jake Paul ve Mike Tyson dakikalar içerisinde çuvalla para kazanacak - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • Mustafa karaca:
    Gerçek bir müsabaka olmayacak.parsız kalmışlar, yalandan bir kaç yumruk atacaklar. 9 3 Yanıtla
  • Tony Montana:
    MİKE TYSON !!!! 9 1 Yanıtla
  • Onur Kayacik:
    16 kasımda değilmi bu ya 2 0 Yanıtla
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