Jakirovic\'in bileği bükülmüyor: Kayserispor, Göztepe\'yi 1-0 mağlup etti

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Kayserispor, Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında Göztepe'yi konuk etti. RHG Enertürk Enerji Stadyumu'nda oynanan maçta kazanan 1-0'lık skorla ev sahibi takım oldu. Kayseri temsilcisi, bu sonuçla yeni teknik direktörü Sergej Jakirovic ile yakaladığı çıkışı sürdürdü.

GALİBİYET GOLÜ NAZON'DAN

Kayserispor'a galibiyeti getiren golü 44. dakikada Duckens Nazon attı. Sarı-kırmızılı takıma 3 puanı kazandıran 30 yaşındaki Haitili forvet, böylece ligdeki 5. golünü kaydetti. Nazon'un 3 de asistli bulunuyor.

JAKIROVİC İLE YENİLMİYORLAR

Kayserispor, yeni teknik direktörü Sergej Jakirovic ile yakaladığı çıkışla dikkat çekiyor. Kayserispor, Göztepe maçıyla birlikte Jakirovic yönetiminde ligde dördüncü maçına çıktı. Bu maçlarda 2 galibiyet ve 2 beraberlik alan Kayserispor, yenilgi yaşamadan 8 puan topladı. Kayserispor, Jakirovic öncesi 5 maçta galibiyet yaşayamamıştı.

GÖZTEPE'NİN HASRETİ 5 MAÇA ÇIKTI

Süper Lig'de son haftalarda düşüşe geçen Göztepe'nin ise galibiyet hasreti dört maça yükseldi. Göztepe, bu maçların üçünde sahadan yenilgiyle ayrıldı. Bu sonucun ardından Kayserispor, 24 puana yükseldi. Göztepe ise 35 puanda kaldı Süper Lig'in bir sonraki haftasında Kayserispor, Beşiktaş ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Göztepe, sahasında Samsunspor'u konuk edecek.