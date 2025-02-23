Jakirovic'in bileği bükülmüyor: Kayserispor, Göztepe'yi 1-0 mağlup etti - Son Dakika
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Jakirovic'in bileği bükülmüyor: Kayserispor, Göztepe'yi 1-0 mağlup etti

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Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında Göztepe'yi konuk eden Kayserispor, rakibini 1-0 mağlup etti. Bu sonuçla birlikte yeni teknik direktörü Sergej Jakirovic ile çıktığı 4 maçta da yenilmeyen Kayseri temsilcisi, bu süreçte 8 puan topladı. İzmir ekibinin galibiyet hasreti ise 4 maça çıktı.

23.02.2025 16:19  Güncelleme: 18:41
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Kayserispor, Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında Göztepe'yi konuk etti. RHG Enertürk Enerji Stadyumu'nda oynanan maçta kazanan 1-0'lık skorla ev sahibi takım oldu. Kayseri temsilcisi, bu sonuçla yeni teknik direktörü Sergej Jakirovic ile yakaladığı çıkışı sürdürdü.

GALİBİYET GOLÜ NAZON'DAN

Kayserispor'a galibiyeti getiren golü 44. dakikada Duckens Nazon attı. Sarı-kırmızılı takıma 3 puanı kazandıran 30 yaşındaki Haitili forvet, böylece ligdeki 5. golünü kaydetti. Nazon'un 3 de asistli bulunuyor.

Jakirovic'in bileği bükülmüyor: Kayserispor, Göztepe'yi 1-0 mağlup etti

JAKIROVİC İLE YENİLMİYORLAR

Kayserispor, yeni teknik direktörü Sergej Jakirovic ile yakaladığı çıkışla dikkat çekiyor. Kayserispor, Göztepe maçıyla birlikte Jakirovic yönetiminde ligde dördüncü maçına çıktı. Bu maçlarda 2 galibiyet ve 2 beraberlik alan Kayserispor, yenilgi yaşamadan 8 puan topladı. Kayserispor, Jakirovic öncesi 5 maçta galibiyet yaşayamamıştı.

Jakirovic'in bileği bükülmüyor: Kayserispor, Göztepe'yi 1-0 mağlup etti

GÖZTEPE'NİN HASRETİ 5 MAÇA ÇIKTI

Süper Lig'de son haftalarda düşüşe geçen Göztepe'nin ise galibiyet hasreti dört maça yükseldi. Göztepe, bu maçların üçünde sahadan yenilgiyle ayrıldı. Bu sonucun ardından Kayserispor, 24 puana yükseldi. Göztepe ise 35 puanda kaldı Süper Lig'in bir sonraki haftasında Kayserispor, Beşiktaş ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Göztepe, sahasında Samsunspor'u konuk edecek.

Jakirovic\'in bileği bükülmüyor: Kayserispor, Göztepe\'yi 1-0 mağlup etti

Trendyol Süper Lig, Kayserispor, Kayseri, Futbol, İzmir, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Jakirovic'in bileği bükülmüyor: Kayserispor, Göztepe'yi 1-0 mağlup etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • Casper:
    Büyük Maçlarda Yok Ama Bundan Sonra Göreceğiz 12 6 Yanıtla
  • Cocukluk askimsin:
    adam oynatiyor 4 0 Yanıtla
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SON DAKİKA: Jakirovic'in bileği bükülmüyor: Kayserispor, Göztepe'yi 1-0 mağlup etti - Son Dakika
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