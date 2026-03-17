Jhon Duran\'a büyük şok: Sahipsiz kaldı

Fenerbahçe'den ayrılarak Rusya ekibi Zenit'e transfer olan Jhon Duran hakkında ülkesinden gelen açıklamalar gündeme bomba gibi düştü. Kolombiyalı yıldız için yapılan değerlendirmeler, milli takım geleceğiyle ilgili soru işaretlerini artırdı.

"ÇOK KÖTÜ BİR ÇOCUK" SÖZLERİ GÜNDEM OLDU

Kolombiya basınında yer alan haberlere göre Gol Caracol Genel Direktörü Javier Hernandez Bonnet, "Jugada Maestra" programında gazeteci Álvaro Gonzalez Alzate ile yaptığı görüşmeyi aktardı. Alzate'nin Duran için "Çok kötü bir çocuk" ifadelerini kullandığı belirtildi.

MİLLİ TAKIM KAPISI KAPANIYOR

Söz konusu ifadelerin ardından Jhon Duran'ın, ABD, Meksika ve Kanada'nın ev sahipliği yapacağı Dünya Kupası kadrosunda yer alma ihtimalinin oldukça zayıfladığı aktarıldı. Kolombiya Futbol Federasyonu içinde oyuncuya yönelik olumsuz bir algı oluştuğu vurgulandı.

FEDERASYONDA YERİ YOK

Haberde, Kolombiya Futbol Federasyonu yönetiminin de bu görüşe yakın olduğu ve Duran'ın şu an için hiçbir planlamada yer almadığı ifade edildi. Genç futbolcunun son dönemde yaşadığı disiplin sorunlarının bu süreçte etkili olduğu kaydedildi.