Jhon Duran'a büyük şok: Sahipsiz kaldı
Jhon Duran'a büyük şok: Sahipsiz kaldı

Jhon Duran\'a büyük şok: Sahipsiz kaldı
17.03.2026 18:07
Rusya ekibi Zenit'e transfer olan Jhon Duran hakkında Kolombiya basınından gelen açıklamalar futbol dünyasını sarstı. Gol Caracol Genel Direktörü'nün Duran için 'Çok kötü bir çocuk' yorumu gündeme bomba gibi düştü. Bu durum, Duran'ın 2026 Dünya Kupası'nda Kolombiya milli takımında yer alma ihtimalini zayıflatıyor. Kolombiya Futbol Federasyonu'nun Duran'a karşı olumsuz bir algı oluşturduğu ve genç futbolcunun disiplin sorunları nedeniyle şu an için hiçbir planlamada yer almadığı belirtildi.

Fenerbahçe'den ayrılarak Rusya ekibi Zenit'e transfer olan Jhon Duran hakkında ülkesinden gelen açıklamalar gündeme bomba gibi düştü. Kolombiyalı yıldız için yapılan değerlendirmeler, milli takım geleceğiyle ilgili soru işaretlerini artırdı.

"ÇOK KÖTÜ BİR ÇOCUK" SÖZLERİ GÜNDEM OLDU

Kolombiya basınında yer alan haberlere göre Gol Caracol Genel Direktörü Javier Hernandez Bonnet, "Jugada Maestra" programında gazeteci Álvaro Gonzalez Alzate ile yaptığı görüşmeyi aktardı. Alzate'nin Duran için "Çok kötü bir çocuk" ifadelerini kullandığı belirtildi.

MİLLİ TAKIM KAPISI KAPANIYOR

Söz konusu ifadelerin ardından Jhon Duran'ın, ABD, Meksika ve Kanada'nın ev sahipliği yapacağı Dünya Kupası kadrosunda yer alma ihtimalinin oldukça zayıfladığı aktarıldı. Kolombiya Futbol Federasyonu içinde oyuncuya yönelik olumsuz bir algı oluştuğu vurgulandı.

FEDERASYONDA YERİ YOK

Haberde, Kolombiya Futbol Federasyonu yönetiminin de bu görüşe yakın olduğu ve Duran'ın şu an için hiçbir planlamada yer almadığı ifade edildi. Genç futbolcunun son dönemde yaşadığı disiplin sorunlarının bu süreçte etkili olduğu kaydedildi.

Son Dakika Spor Jhon Duran'a büyük şok: Sahipsiz kaldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • 23Kartal 23Kartal:
    Rusya da bazı futbolcular gece hayatını gördükten sonra ,sahaya adapte olamıyor 2 0 Yanıtla
    Emre Acar Emre Acar:
    İstanbul gören bide bizim para avcılarını görünce diğer hiçbir yer daha fazlası olamaz emin ol 0 0
  • Tarık yılmaz Tarık yılmaz:
    Bu kazma nasıl oyuncu olmuş hayret 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
SON DAKİKA: Jhon Duran'a büyük şok: Sahipsiz kaldı - Son Dakika
Advertisement
