Fenerbahçe'nin yeni transferi Jhon Duran ile ilgili Suudi Arabistan basınından çarpıcı bir iddia ortaya atıldı.
Dünyaca ünlü gazeteci Fabrizio Romano'nun haberine göre; Fenerbahçe'nin kiraladığı ancak satın alma opsiyonu bulunmayan Kolombiyalı forvetin önümüzdeki sezon Al Nassr'a dönmeyeceği belirtildi. Sarı-lacivertlilerde kiralık olarak forma giyecek oyuncunun bir sonraki yıl uygun şartlar oluşması halinde Fenerbahçe'ye bonservisiyle birlikte imza atma ihtimalinin olduğu belirtildi.
Öte yandan Suudi basını, "Al Nassr Duran'ın 1 yıllık ayrılışından 14 milyon euro kazandı" ifadelerini kullandı.
Aston Villa'dan 77 milyon euroya Al Nassr'a transfer olan Duran'ın, Fenerbahçe'ye 1 yıllık maliyeti menajerlik ücretiyle birlikte 20 milyon euro olacak.
Geride bıraktığımız sezon Al Nassr formasıyla 18 maça çıkan Duran, bu karşılaşmalarda 12 gol kaydetti.
Son Dakika › Spor › Jhon Duran için flaş iddia: Geri dönmeyecek - Son Dakika
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