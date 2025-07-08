Jhon Duran için flaş iddia: Geri dönmeyecek

Fenerbahçe'nin yeni transferi Jhon Duran ile ilgili Suudi Arabistan basınından çarpıcı bir iddia ortaya atıldı.

"AL NASSR'A DÖNMEYECEK"

Dünyaca ünlü gazeteci Fabrizio Romano'nun haberine göre; Fenerbahçe'nin kiraladığı ancak satın alma opsiyonu bulunmayan Kolombiyalı forvetin önümüzdeki sezon Al Nassr'a dönmeyeceği belirtildi. Sarı-lacivertlilerde kiralık olarak forma giyecek oyuncunun bir sonraki yıl uygun şartlar oluşması halinde Fenerbahçe'ye bonservisiyle birlikte imza atma ihtimalinin olduğu belirtildi.

14 MİLYON EURO KAZANDI

Öte yandan Suudi basını, "Al Nassr Duran'ın 1 yıllık ayrılışından 14 milyon euro kazandı" ifadelerini kullandı.

FENERBAHÇE'YE MALİYETİ

Aston Villa'dan 77 milyon euroya Al Nassr'a transfer olan Duran'ın, Fenerbahçe'ye 1 yıllık maliyeti menajerlik ücretiyle birlikte 20 milyon euro olacak.

ARABİSTAN KARNESİ

Geride bıraktığımız sezon Al Nassr formasıyla 18 maça çıkan Duran, bu karşılaşmalarda 12 gol kaydetti.