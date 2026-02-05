Jhon Duran koca ülkeyi karıştırdı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Spor

Jhon Duran koca ülkeyi karıştırdı

Haberin Videosunu İzleyin
Jhon Duran koca ülkeyi karıştırdı
05.02.2026 15:35
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Jhon Duran koca ülkeyi karıştırdı
Haber Videosu

Fenerbahçe'nin sezon başında Al Nassr'dan kiralık olarak kadrosuna kattığı Jhon Duran ile yollar ayrılıyor. Sarı-lacivertlilerin Kolombiyalı golcüsünün Zenit'e transferi Rus basınında geniş yankı uyandırırken, anlaşmanın mali detayları ve oyuncunun geçmişi tartışma konusu oldu.

Fenerbahçe'de Youssef En-Nesyri'nin ardından bir santrforla daha vedaya hazırlık yapılıyor. Geçtiğimiz yaz Al Nassr'dan kiralanan 22 yaşındaki Jhon Duran, Rusya temsilcisi Zenit ile görüşmelerini sürdürüyor. Sport24'ün haberine göre Zenit, Kolombiyalı forveti kiralık olarak kadrosuna katmaya oldukça yakın.

MALİ DETAYLAR ORTAYA ÇIKTI

Rus basınında yer alan bilgilere göre Jhon Duran'ın kiralama bedeli bonuslarla birlikte yaklaşık 4 milyon euro olacak. Anlaşmada 40 milyon euroluk satın alma opsiyonu bulunurken, futbolcunun maaşının Al Nassr tarafından ödenmeye devam edeceği ifade edildi.

GEÇMİŞİ TARTIŞMA YARATTI

Transfer yalnızca mali yönüyle değil, oyuncunun geçmişiyle de gündeme geldi. Jhon Duran'ın daha önce yaşadığı disiplin sorunları Rusya'da tartışma yarattı. Haberde, genç futbolcunun agresif hareketler nedeniyle kırmızı kartlar gördüğü, bazı antrenmanlara geç kaldığı ve takım içi problemler yaşadığına dikkat çekildi. Bu detaylar, Zenit taraftarları arasında sosyal medyada yoğun şekilde tartışıldı.

FENERBAHÇE PERFORMANSI

Jhon Duran, sezonun ilk yarısında Fenerbahçe formasıyla 21 resmi maçta görev aldı. Kolombiyalı santrfor bu karşılaşmalarda 5 gol atarken 3 de asist yaptı.

Fenerbahçe, Al Nassr, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Jhon Duran koca ülkeyi karıştırdı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Araç kondu, 20 yıl sonra gerçek ortaya çıktı Araç kondu, 20 yıl sonra gerçek ortaya çıktı
Ölülerden çalıp sattıklarıyla krallar gibi yaşamış Rakam dudak uçuklatır Ölülerden çalıp sattıklarıyla krallar gibi yaşamış! Rakam dudak uçuklatır
Fenerbahçeli kadın voleybolcuların Kante çılgınlığı Fenerbahçeli kadın voleybolcuların Kante çılgınlığı
Tehditler yerini dostluğa bıraktı: Trump ve Petro’dan Beyaz Saray’da dostluk gösterisi Tehditler yerini dostluğa bıraktı: Trump ve Petro'dan Beyaz Saray'da dostluk gösterisi
Ünlü sosyal medya fenomeni Mükremin Gezgin tutuklandı Ünlü sosyal medya fenomeni Mükremin Gezgin tutuklandı
Alanyaspor’u tek başına destekledi Kaç km yol gittiğini duyanlar hayret ediyor Alanyaspor'u tek başına destekledi! Kaç km yol gittiğini duyanlar hayret ediyor
Bakan Şimşek’ten Justin Bieber paylaşımı Bakan Şimşek'ten Justin Bieber paylaşımı

15:55
Uğurcan Çakır’ın jölesiz saçları olay oldu
Uğurcan Çakır'ın jölesiz saçları olay oldu
15:34
Oyuncu Ufuk Özkan organ naklinden sonra gözünü açtı İşte ilk sözleri
Oyuncu Ufuk Özkan organ naklinden sonra gözünü açtı! İşte ilk sözleri
15:29
Vatandaşa et ve eşek eti yedirilen ilde ekipler teyakkuza geçti
Vatandaşa et ve eşek eti yedirilen ilde ekipler teyakkuza geçti
15:23
Hakkı Alp: Kahramanmaraş’ta bir Avrupa ülkesi büyüklüğünde ihya çalışması yapıldı
Hakkı Alp: Kahramanmaraş'ta bir Avrupa ülkesi büyüklüğünde ihya çalışması yapıldı
15:13
Gazete ilanıyla evlatlık verdiği oğlundan anneye büyük şok: Tam kavuşuyorum sandığı anda...
Gazete ilanıyla evlatlık verdiği oğlundan anneye büyük şok: Tam kavuşuyorum sandığı anda...
14:59
Öcalan tahliye olacak mı Feti Yıldız “Umut Hakkı“ konusuna açıklık getirdi
Öcalan tahliye olacak mı? Feti Yıldız "Umut Hakkı" konusuna açıklık getirdi
14:29
Cansız bedeni 8 gün sonra bulunan Elif Kumal’ın ölüm nedeni kesinleşti
Cansız bedeni 8 gün sonra bulunan Elif Kumal'ın ölüm nedeni kesinleşti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.02.2026 16:12:57. #7.11#
SON DAKİKA: Jhon Duran koca ülkeyi karıştırdı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.