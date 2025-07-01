'Jhon Duran transferini değerlendirir misiniz?' sorusuna Acun'dan bomba yanıt

Süper Lig devi Fenerbahçe'nin yeni transferi Jhon Duran, İstanbul'a geldi. Yıldız futbolcu sağlık kontrollerinin ardından kendisini sarı-lacivertlilere bağlayan sözleşmeyi imzalayacak.

JHON DURAN İSTANBUL'A GELDİ

Fenerbahçe'de yeni sezonun ilk transferi Jhon Duran oldu. Oyuncu ve Al-Nassr ile anlaşan sarı-lacivertliler, Kolombiyalı golcüyü İstanbul'a getirdi.

"YIRTTIM BU İŞLERDEN BEN"

Hull City'nin yeni sezon planlaması için İngiltere'ye giden Acun Ilıcalı, Jhon Duran'dan 30 dakika sonra aynı havalimanına iniş yaptı. Jhon Duran hakkında Acun Ilıcalı'dan dikkat çeken bir yorum geldi. Geçtiğimiz günlerde Fenerbahçe'deki asbaşkanlık görevinden istifa eden Ilıcalı, Duran transferi hakkında sorulan bir soruya 'Yırttım bu işlerden ben' yanıtını verdi.