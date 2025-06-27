Gelecek sezon için golcü arayışlarını sürdüren Fenerbahçe, Al Nassr forması giyen Jhon Duran'ı kadrosuna katmak için girişimlere başlamıştı. Sarı-lacivertlilere Kolombiyalı golcüden müjdeli haber geldi.
Sky'da yer alan habere göre; 21 yaşındaki forvet John Duran, Suudi Arabistan'dan ayrılıp Avrupa'ya dönmeye ve Fenerbahçe'ye imza atmaya sıcak bakıyor. Haberde, Fenerbahçe teknik direktörü Jose Mourinho'nun golcü isimle görüştüğü ve transferin olumlu yönde ilerlediği belirtildi.
Öte yandan Yağız Sabuncuoğlu'nun da haberine göre; Fenerbahçe, Jhon Duran ve temsilcisinin tüm taleplerini kabul etti. 21 yaşındaki oyuncunun kesin kararını bildirmek için ek süre istediği ifade edildi.
Fenerbahçe Futbol Direktörü Devin Özek, John Duran transferini bitirmek üzere Kolombiya'ya uçtu ve genç golcü ile yüz yüze görüşme gerçekleştirdi.
Son Dakika › Spor › John Duran'dan Fenerbahçe'ye müjde - Son Dakika
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