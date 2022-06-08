Jorge Jesus bizzat isim verdi! Fenerbahçe, eski Rizesporlu 10 numara için harekete geçti - Son Dakika
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Jorge Jesus bizzat isim verdi! Fenerbahçe, eski Rizesporlu 10 numara için harekete geçti

08.06.2022 18:05
Jorge Jesus bizzat isim verdi! Fenerbahçe, eski Rizesporlu 10 numara için harekete geçti

Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Jorge Jesus, yönetime ilk transfer talimatını verdi. Dünyaca ünlü hoca Santa Clara forması giyen 10 numara Lincoln Henrique'nin takıma kazandırılmasını istedi. Bir dönem Çaykur Rizespor'da kiralık oynayan 23 yaşındaki futbolcunun piyasa değeri 5 milyon euro.

Jorge Jesus'un raporu doğrultusunda yeni sezonun transferleri için harekete geçen Fenerbahçe'de sürpriz bir isim gündeme geldi. Sarı-lacivertliler, 2017-2018 sezonunda Çaykur Rizespor'da kiralık olarak oynayan şimdi ise Santa Clara'da forma giyen 10 numara Lincoln Henrique'nin transferi için düğmeye bastı.

JESUS'UN YENİ HEDEFİ HENRIQUE

Sporx'in Brezilya basınından aktardığı habere göre, Jesus'un şimdiye kadar hedeflerinin; Willian Arao, Igor Paixao, Bruno Henrique ve Willian gibi isimler olduğu ifade edilirken, Portekizli teknik adamın transfer için durmaya niyeti olmadığı ve Santa Clara'dan da Lincoln Henrique'yi kadroya katmak istediği belirtildi.

BİR DÖNEM ÇAYKUR RİZESPOR'DA OYNADI

23 yaşındaki Lincoln, Gremio altyapısında futbola başlarken 2017-2018 sezonunda Çaykur Rizespor'da kiralık olarak forma giydi. 2019 yılında Santa Clara'ya transfer olan Brezilyalı futbolcu, geride kalan sezonda Portekiz ekibinde 44 maçta sahaya çıkarken, 7 gol, 6 asistlik bir performans sergiledi.

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Jorge Jesus, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

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SON DAKİKA: Jorge Jesus bizzat isim verdi! Fenerbahçe, eski Rizesporlu 10 numara için harekete geçti - Son Dakika
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