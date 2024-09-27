Jorge Jesus'dan Suudi Arabistan'a övgüler: Avrupa'dan daha güvenli - Son Dakika
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Jorge Jesus'dan Suudi Arabistan'a övgüler: Avrupa'dan daha güvenli

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Fenerbahçe'den ayrıldıktan sonra Suudi Arabistan Ligi ekiplerinden Al Hilal'in başına geçen ve şampiyon yapan Jorge Jesus, Suudi Arabistan'ı övdü. Jesus, ''Suudi Arabistan, hukukun ve güvenliğin olduğu harika bir ülke! Oysa Avrupa'da herhangi bir insanın kendini güvende hissettiği ülke yok'' dedi.

27.09.2024 10:49
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Süper Lig devi Fenerbahçe'yi de çalıştıran fakat şampiyon yapamayan Portekizli teknik adam Jorge Jesus, Suudi Arabistan Ligi takımlarından Al Hilal'in başına geçmişti. Al Hilal'le şampiyonluk yaşayan Jesus, Suudi Arabistan'a övgüler yağdırdı.

"ARABİSTAN, AVRUPA'DAN GÜVENLİ"

Arabistan'a övgüler yağdıran Jesus, "Suudi Arabistan, hukukun ve güvenliğin olduğu harika bir ülke! Oysa Avrupa'da herhangi bir insanın kendini güvende hissettiği ülke yok. Suudi Arabistan önümüzdeki 10 yıl içinde sadece futbolun değil, birçok organizasyonun da merkezi olacak. Suudi Arabistan'dan çok daha fazla bahsedilecek" dedi.

Açıklamalarına devam eden Jesus, "Kulüp için en büyük hedef, AFC Şampiyonlar Ligi ve bir sonraki Kulüpler Dünya Kupası. Benim için en büyük zorluk da bunları kazanmak olacak. Suudi Arabistan'da sadece develer ve çöller olduğundan bahsediyorlar. Ama bu doğru değil; burası harika bir ülke ve Riyad da harika bir şehir. Burada her şey mevcut ve diğerlerinden çok daha iyi" dedi.

Jorge Jesus\'dan Suudi Arabistan\'a övgüler: Avrupa\'dan daha güvenli

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Son Dakika Spor Jorge Jesus'dan Suudi Arabistan'a övgüler: Avrupa'dan daha güvenli - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (7)

  • Emin Erol:
    Türkiye de şampiyon u hakemler belirliyor ve Galatasaray sürekli kollanıyor hak etmeden şampiyon oluyor jesus haklı doğru söylüyor 28 41 Yanıtla
    RECEP null:
    adam ne diyor siz ne diyorsunuz. hep bir mazeret gördük geçen hafta kim kollanıyor beleş penaltıyı kapiyorsunuz her macta 3 1
    H celik:
    Derbide de haksız kazandı zaten hep kollandı! 0 0
  • serkan keskin:
    para olunca 45 derece sicak bille cennet oluyo dede imana geldin orda 19 1 Yanıtla
    GARİP DERVİŞ:
    kardeş bilip bilmeden internetten okuduğun bilgilerle sallama. gidip gör sonra konuşalım. 0 0
  • Mauro Sicardi:
    Ulan para sonunda iman ettirecek buna 14 1 Yanıtla
    GARİP DERVİŞ:
    para değil kardeş yerinde görme. 0 0
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