 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Jorge Jesus kararından döndü! Fenerbahçe'yi şikayet etmeyecek - Son Dakika

Jorge Jesus kararından döndü! Fenerbahçe'yi şikayet etmeyecek

Türkiye Kupası şampiyonluğunu kazanmasından doğan alacağının ödenmediği gerekçesiyle Fenerbahçe'yi FIFA'ya şikayet etmeye hazırlanan Jorge Jesus, kararından döndü. Sarı-lacivertliler, eski hocasıyla olan anlaşmazlığı çözüme ulaştırdı.

24.11.2023 - 16:31,  Güncelleme: 16:47
Abone Ol

Fenerbahçe ile yollarını geçen sezonun sonunda ayıran Jorge Jesus, sarı-lacivertlileri alacak meselesi yüzünden FIFA'ya şikayet etmeye hazırlanıyordu. Portekizli hoca bu kararından vazgeçti.

KONUYU FIFA'YA TAŞIMAYACAK

Habertürk'te yer alan habere göre, Fenerbahçe'den ayrılarak Al Hilal'e giden Jorge Jesus, Fenerbahçe ile Türkiye Kupası'nı kazanmasından doğan alacağının ödenmemesi gerekçesiyle sarı-lacivertlileri FIFA'ya şikayet etmeye hazırlanıyordu. Portekizli hoca ile Fenerbahçe anlaşmaya vardı. Jesus konuyu FIFA'ya taşımayacak.

35 GALİBİYET ALDI

Fenerbahçe, Jorge Jesus yönetiminde 52 maça çıktı. Portekizli hoca bu karşılaşmalarda 35 galibiyet, 10 beraberlik ve 7 mağlubiyet yaşadı.

Jorge Jesus, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Jorge Jesus kararından döndü! Fenerbahçe'yi şikayet etmeyecek - Son Dakika


Son Dakika
16:52 Tutuklu Dilan Polat, cezaevine gelen avukatına böyle seslendi: Yemin ederim suç işlemedim
16:46 İstanbul merkezli 3 ilde düzenlenen operasyonda 39 terör şüphelisi yakalandı
16:31 Jorge Jesus kararından döndü! Fenerbahçe'yi şikayet etmeyecek
16:08 Sosyal medya fenomeni Cansu Yeğin, 8 yıldır baktığı köpeğinin saldırısına uğradı
16:01 Bakan Şimşek yerel seçim sonrasını işaret etti: Türkiye para akışı artacak
15:44 Öğretmen de öğrenci de veli de mutlu! Cumhuriyetin 100'üncü yılına yakışır fuar
15:45 Anne ve 2 çocuğu 6 ay sonra toprağa verildi
15:30 Erdoğan ile Bahçeli'nin beklenen görüşmesi gerçekleşmedi! ''Yüzde 50+1'' tartışması krize dönüştü iddiası
15:24 Peş peşe sakatlıklar sonrası Real Madrid, Arda Güler için son kararı verdi
15:22 Cumhurbaşkanı Erdoğan, çalışan emeklilere de ikramiye verilmesi için çalışma talimatı verdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.11.2023 17:22:27. #1.11#
SON DAKİKA: Jorge Jesus kararından döndü! Fenerbahçe'yi şikayet etmeyecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement