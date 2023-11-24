Jorge Jesus kararından döndü! Fenerbahçe'yi şikayet etmeyecek

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Fenerbahçe ile yollarını geçen sezonun sonunda ayıran Jorge Jesus, sarı-lacivertlileri alacak meselesi yüzünden FIFA'ya şikayet etmeye hazırlanıyordu. Portekizli hoca bu kararından vazgeçti.

KONUYU FIFA'YA TAŞIMAYACAK

Habertürk'te yer alan habere göre, Fenerbahçe'den ayrılarak Al Hilal'e giden Jorge Jesus, Fenerbahçe ile Türkiye Kupası'nı kazanmasından doğan alacağının ödenmemesi gerekçesiyle sarı-lacivertlileri FIFA'ya şikayet etmeye hazırlanıyordu. Portekizli hoca ile Fenerbahçe anlaşmaya vardı. Jesus konuyu FIFA'ya taşımayacak.

35 GALİBİYET ALDI

Fenerbahçe, Jorge Jesus yönetiminde 52 maça çıktı. Portekizli hoca bu karşılaşmalarda 35 galibiyet, 10 beraberlik ve 7 mağlubiyet yaşadı.