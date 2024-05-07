Jorge Jesus, Al-Hilal'in galibiyet golünü atan Malcom'u sırtında taşıdı

Spor

Ataması yapılacak öğretmen sayısı ve branş dağılımı belli oldu

Suudi Arabistan takımı Al Hilal'i çalıştıran ve bu sezon oldukça başarılı bir sezon geçiren ünlü teknik adam Jorge Jeusus'un dün akşam deplasmanda Al Ahli'yi 2-1 yendikleri maçta galibiyet golünü atan futbolcusu Malcom'u sırtında taşıması gündem oldu.

REKOR KIRDI

Jorge Jesus'un öğrencilerinin art arda 28 galibiyette eline aldığı ve 34 maça çıkardığı seri galibiyet rekoru da Al-Ain deplasmanında sona ermişti.

FENERBAHÇE'YE YILLAR SONRA KUPA KAZANDIRDI

Jorge Jesus'un Fenerbahçe'deki en büyük başarısı Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanmak oldu. Sarı-lacivertliler 10 yıl sonra Portekizli teknik adamla Türkiye Kupası'nı müzesine götürdü. Fenerbahçe ayrıca Jesus yönetiminde, 2014'teki Süper Kupa'nın ardından 9 yıl sonra ilk kez kupa kaldırma sevinci yaşadı.