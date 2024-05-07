Jorge Jesus, Al-Hilal'in galibiyet golünü atan Malcom'u sırtında taşıdı

Suudi Arabistan takımı Al Hilal'i çalıştıran ve bu sezon oldukça başarılı bir sezon geçiren ünlü teknik adam Jorge Jeusus'un dün akşam deplasmanda Al Ahli'yi 2-1 yendikleri maçta galibiyet golünü atan futbolcusu Malcom'u sırtında taşıması gündem oldu.
Jorge Jesus'un öğrencilerinin art arda 28 galibiyette eline aldığı ve 34 maça çıkardığı seri galibiyet rekoru da Al-Ain deplasmanında sona ermişti.
Jorge Jesus'un Fenerbahçe'deki en büyük başarısı Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanmak oldu. Sarı-lacivertliler 10 yıl sonra Portekizli teknik adamla Türkiye Kupası'nı müzesine götürdü. Fenerbahçe ayrıca Jesus yönetiminde, 2014'teki Süper Kupa'nın ardından 9 yıl sonra ilk kez kupa kaldırma sevinci yaşadı.
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