Jorge Jesus Neymar'ın kalemini kırdı - Son Dakika
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Spor

Jorge Jesus Neymar'ın kalemini kırdı

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Al Hilal Teknik Direktörü Jorge Jesus, Neymar'ın artık istenen seviyede olmadığını ve lig kadrosunda yer almayacağını açıkladı.

17.01.2025 10:21  Güncelleme: 10:30
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Suudi Arabistan Pro League takımlarından Al Hilal'i çalıştıran Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Jorge Jesus, 9-0 kazanılan Al Fateh maçının ardından Brezilyalı yıldız Neymar'ın takımdaki geleceği hakkında konuştu.

"LİG KADROSUNDA YER ALMAYACAK"

Neymar'ın artık istedikleri seviyede olmadığını belirten Portekizli antrenör, "Neymar, lig kadrosunda yer almayacak. Suudi Arabistan ligi, dünyanın en iyi liglerinden biri... Al Hilal'deki tüm futbolcular, Avrupa'daki herhangi bir kulüpte oynayabilir. Neymar, artık bizim alıştığımız seviyede oynamıyor" dedi.

SADECE 7 MAÇA ÇIKABİLDİ

Neymar, Paris Saint Germain'den 2023 yılında 90 milyon Euro'ya Al Hilal'e transfer olmuştu. Ancak yaşadığı uzun süreli sakatlıklar nedeniyle sadece 7 maça çıkabildi ve toplamda 428 dakika süre aldı.

Jorge Jesus Neymar'ın kalemini kırdı
Jorge Jesus Neymar\'ın kalemini kırdı

Suudi Arabistan Pro Lig, Jorge Jesus, Al Hilal, Neymar, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Jorge Jesus Neymar'ın kalemini kırdı - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • Mehmet Öztekin:
    çök @fenerbahce 1 0 Yanıtla
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