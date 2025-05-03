Jorge Jesus Suudi Arabistan\'dan kovuldu

Suudi Arabistan ekiplerinden Al Hilal, Asya Şampiyonlar Ligi'ne yarı finalde veda edilmesinin ardından Fenerbahçe'nin de eski teknik direktörü olan Jorge Jesus ile yolların ayrıldığını açıkladı.

SEZON PERFORMANSI

70 yaşındaki Portekizli teknik adam, bu sezon Al Hilal'in başında toplam 46 karşılaşmaya çıktı. Jesus yönetimindeki Al Hilal, bu maçların 32'sini kazanırken, 6 beraberlik ve 8 mağlubiyet aldı.

Bu sezon 29 haftanın geride kaldığı Pro Lig'de de Al Hilal, lider Al Ittihad'ın 6 puan gerisinde ikinci sırada yer alıyordu. Portekizli teknik adamın buna rağmen sadece mayıs ve haziran aylarına denk gelen 1.8 milyon euroluk tazminatını aldığı belirtiliyor.

YERİNE YARDIMCI ANTRENÖR GELDİ

Al Hilal yönetimi, Jorge Jesus'un ayrılığının ardından takımın başına geçici olarak yardımcı antrenör Mohammed Al-Shalhoub'un getirildiğini açıkladı. Kulüpte kalıcı teknik direktör arayışlarının kısa sürede başlaması bekleniyor.