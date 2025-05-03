Jorge Jesus Suudi Arabistan'dan kovuldu - Son Dakika
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Spor

Jorge Jesus Suudi Arabistan'dan kovuldu

Jorge Jesus Suudi Arabistan\'dan kovuldu

Asya Şampiyonlar Ligi'nde yarı finalde elenen Suudi Arabistan ekiplerinden Al Hilal, Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Jorge Jesus ile yollarını ayırdı. 70 yaşındaki Portekizli teknik adam, bu sezon Al Hilal'in başında toplam 46 maça çıktı ve takımını 32 galibiyet, 6 beraberlik ve 8 mağlubiyetle yönetti. Ancak lider Al Ittihad'ın 6 puan gerisinde kalan Al Hilal, Jesus'un sözleşmesini feshetti.

03.05.2025 09:29
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Suudi Arabistan ekiplerinden Al Hilal, Asya Şampiyonlar Ligi'ne yarı finalde veda edilmesinin ardından Fenerbahçe'nin de eski teknik direktörü olan Jorge Jesus ile yolların ayrıldığını açıkladı.

SEZON PERFORMANSI

70 yaşındaki Portekizli teknik adam, bu sezon Al Hilal'in başında toplam 46 karşılaşmaya çıktı. Jesus yönetimindeki Al Hilal, bu maçların 32'sini kazanırken, 6 beraberlik ve 8 mağlubiyet aldı.

Bu sezon 29 haftanın geride kaldığı Pro Lig'de de Al Hilal, lider Al Ittihad'ın 6 puan gerisinde ikinci sırada yer alıyordu. Portekizli teknik adamın buna rağmen sadece mayıs ve haziran aylarına denk gelen 1.8 milyon euroluk tazminatını aldığı belirtiliyor.

YERİNE YARDIMCI ANTRENÖR GELDİ

Al Hilal yönetimi, Jorge Jesus'un ayrılığının ardından takımın başına geçici olarak yardımcı antrenör Mohammed Al-Shalhoub'un getirildiğini açıkladı. Kulüpte kalıcı teknik direktör arayışlarının kısa sürede başlaması bekleniyor.

Suudi Arabistan, Jorge Jesus, Fenerbahçe, Al Hilal, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Jorge Jesus Suudi Arabistan'dan kovuldu - Son Dakika

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    Yorumlar (3)

  • Hursit Yavas:
    bu kadar nankor iste futbol gecen sene dunya rekoru kirip kazandigi kupalar unutuldu 58 3 Yanıtla
  • İbrahim Soytetir:
    Fenerbahçe den yolu geçen kim olursa olsun hayatı kayar 5 5 Yanıtla
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