Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş sebebiyle Polonya'nın Lodz şehrindeki Miejski Stadı'nda TSİ 21.00'de başladı. Karşılaşmada İsveç Futbol Federasyonu'ndan Glenn Nyberg düdük çalıyor. Nyberg'in yardımcılıklarını ise Mahbod Beigi ile Andreas Söderqvist üstleniyor.
1' Müsabaka temsilcimizin vuruşu ile başlıyor.
6' Joshua King'in kafa vuruşu üstten auta gitti.
14' Fenerbahçe, Enner Valencia ile mutlak gol pozisyonunda yararlanamadı. Valencia'nın kafa vuruşunu Kiev kalecisi Bushchan kurtardı.
17' Sol kanattan hareketlenen Vladyslav Dubinchak ortasını penaltı noktasına doğru gönderiyor ancak savunmamızda Willian Arao bu tehlikeyi uzaklaştırmayı başarıyor.
22' Ev sahibi ekip sağ kanattan serbest vuruş kullandı. Viktor Tsygankov ortasını ön direğe doğru gönderdi ancak Denys Popov istediği vuruşu yapamadı.
28' Dinamo Kiev etkili geldi. Kedziora'nın ortasında Verbic'in şutu yandan auta gitti.
31' Fenerbahçe'de Joshua King sarı kart gördü.
34' Ferdi Kadıoğlu ceza sahası dışından kaleyi yokladı. Bushchan kurtardı.
37' İrfan Can Kahveci, kale önünde mutlak gol pozisyonundan faydalanamadı.
45' İlk yarının sonuna 2 dakikalık uzatma eklendi.
45+2' Fenerbahçe, Valencia'nın ortasında tehlikeli geldi. Kiev savunması uzaklaştırdı.
DINAMO KIEV 0-0 FENERBAHÇE
46' Serdar Aziz oyundan çıktı. Marcel Tisserand oyuna dahil oldu.
52' Dinamo Kiev Popov ile gole yaklaştı.
58' Dinamo Kiev'de Sydorchuk, Rossi'ye yaptığı müdahale sonrası sarı kart gördü.
Son Dakika › Spor › Jorge Jesus'tan Dinamo Kiev karşısında sürpriz hamleler! İşte kritik karşılaşmanın ilk 11'leri... - Son Dakika