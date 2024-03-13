Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe'yi yöneten Jorge Jesus, Suudi Arabistan takımı Al Hilal ile futbol tarihine adını altın harflerle yazdırdı. Tecrübeli teknik adam, Al Hilal ile son 28 maçını kazandı ve dünya futbol tarihindeki en uzun galibiyet serisine ulaştı.
Jorge Jesus yönetimindeki Al Hilal, Asya Şampiyonlar Ligi Çeyrek Final maçında Marcelo Gallardo yönetimindeki Al İttihad ile karşı karşıya geldi. King Abdullah Sports City Stadyumu'nda oynanan maçı Al Hilal, 2-0 kazandı ve adını yarı finale yazdırdı.
Bu sonuçla birlikte Al Hilal son 28 maçını kazanmış oldu ve futbol tarihindeki en uzun galibiyet serisinin tek başına sahibi oldu.
İşte en uzun galibiyet serisine sahip olan takımlar;
Son Dakika › Spor › Jorge Jesus, Al Hilal ile en uzun galibiyet serisine ulaştı - Son Dakika
Türkiye'nin Prag Büyükelçiliği ve Dünya Türk İş Konseyi (DTİK) işbirliğiyle Prag'da düzenlenen 'Türkiye'nin Çek Dostları' programı, iki ülke arasındaki ilişkileri güçlendirmeyi amaçlıyor. Etkinlikte iş dünyası, diplomasi, spor, eğitim, basın ve turizm gibi sektörlerden katılımcılar bir araya geldi. Türkiye'nin Prag Büyükelçisi Egemen Bağış, programın iki ülke arasındaki ilişkileri ileri seviyeye taşımak için hayata geçirilen bir platform olduğunu belirtti ve Türkiye farkındalığını derinleştirecek bir ağ oluşturmayı hedeflediklerini ifade etti.
Türkiye'nin ev sahipliği yaptığı 20. İşitme Engelliler Kış Olimpiyatları, kapanış seremonisiyle sona erdi. Erzurum'da düzenlenen organizasyona 36 ülkeden 596 sporcu ve 408 teknik adam katıldı. Ukrayna, 19 madalya ile zirvede yer alırken Türkiye madalya kazanamadı. Kapanış töreninde ise Mehteran Takımı ve halk oyunları gösterisi yapıldı.
Erzurum'da düzenlenen 20. İşitme Engelliler Kış Olimpiyat Oyunları'nda (Deaflympics) heyecan bugün oynanan müsabakalarla sona erdi. İran erkekler futsalda altın madalyayı kazanırken, Ukrayna satranç klasik takımda şampiyon oldu. Ukrayna, toplam 19 madalya ile en başarılı ülke oldu.
Erzurum'da düzenlenen 20. İşitme Engelliler Kış Olimpiyat Oyunları'nda heyecan bugün oynanan müsabakalarla sona erdi. İran erkekler futsalda altın madalya kazanırken, Ukrayna satranç klasik takımda şampiyon oldu. Ukrayna, toplam 19 madalyayla en başarılı ülke oldu.
Fenerbahçe Opet, CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi yarı final ilk maçında deplasmanda İtalya'nın Allianz Vero Volley takımına 3-0 yenildi. Karşılaşmanın rövanşı 19 Mart Salı günü İstanbul'da oynanacak.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Trendyol Süper Lig'den iki başkan ve dokuz kulübü Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti. Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray, Antalyaspor, Kasımpaşa, Adana Demirspor, Hatayspor, Pendikspor ve Gaziantep FK farklı gerekçelerle disipline verildi. Ayrıca Trendyol 1. Lig'den Adanaspor, Sakaryaspor, Eyüpspor, Kocaelispor kulüpleriyle Kocaelispor yöneticisi Selçuk Kösemen, futbolcular David Skhirtladze ve Oğuz Ceylan, Teksüt Bandırmaspor Antrenörü Burhan Alıcı, Tuzlaspor yöneticisi Selahattin Çevik de disipline sevk edildi.
Sizin düşünceleriniz neler ?
Yorumlar (1)