Jose Mourinho, kariyerinde bir ilki yaşadı - Son Dakika
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Spor

Jose Mourinho, kariyerinde bir ilki yaşadı

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Athletic Bilbao'ya 2-0 mağlup olan Fenerbahçe'de Jose Mourinho, UEFA Avrupa Ligi kariyerinde ilk kez gol sevinci yaşayamadan iç saha yenilgisi aldı.

11.12.2024 22:40
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UEFA Avrupa Ligi'nde Athletic Bilbao'ya 2-0 kaybeden Fenerbahçe'de teknik direktör Jose Mourinho da kariyerinde bir ilki yaşadı.

KADIKÖY'DE KARİYERİNDE BİR İLKİ YAŞADI

UEFA Avrupa Ligi'nde 25 maçı bulunan Portekizli teknik adam, 2-0'lık Athletic Bilbao karşılaşmasıyla Avrupa Ligi kariyerinde ilk kez gol sevinci yaşayamadan iç saha yenilgisi aldı.

FENERBAHÇE'DEN TEK İSABETLİ ŞUT

Öte yandan Fenerbahçe, Jose Mourinho yönetiminde en az şut (4) ve isabetli şut (1) çektiği resmi maçı Athletic Bilbao karşısında oynadı. Sarı-lacivertli takımın Bilbao karşısında tek isabetli şutu 68. dakikada Edin Dzeko'dan geldi.

Jose Mourinho, kariyerinde bir ilki yaşadı

Athletic Bilbao, Jose Mourinho, Edin Dzeko, Fenerbahçe, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Jose Mourinho, kariyerinde bir ilki yaşadı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (12)

  • Fatma Öztürk:
    Sorunu kendinde değil ettafında arayan, özeleştiri yapmayan, takımı her koşulda desteklemekle yönetime biat etmek arasındaki ince çizgiyi farkedemeyen bir camiaya hangi teknik direktör gelirse gelsin başarısız olur. 47 1 Yanıtla
  • Mehmet Ali:
    Parayla şikeyle nereye kadar, senin kabusun GALATASARAY :)))) Örgüt çöktü çok şükür ve bittiler :) acizce kuduruyor kahveler... :) Anca dünya devi Galatasaray'ı izler başarıları altında inler kudurursunuz :D 41 3 Yanıtla
  • Elif Ergul:
    Daha dur iyi günleri .. 31 4 Yanıtla
  • Azad Aslan:
    İlklerin takımı fenerbahçe (konu rezalet olunça) 28 4 Yanıtla
  • Kenan KODALAK:
    DAHA ÇOK İLKİ YAŞAR BU GİDİŞLE 26 4 Yanıtla
  • Faruk Aydoğan:
    Forveti sıfır Yönetimi -1 24 1 Yanıtla
  • Nurrahman Kocak:
    Ali gudubeti gitmedigi surece duzelmez !!! 21 1 Yanıtla
  • Fatih Korkmaz:
    mori nereye geldim ben diyordur. 5 0 Yanıtla
  • Abuzer Yavuz:
    morinyo daha çoook ilk yaşayacak 1 3 Yanıtla
  • Serkan Okyay:
    La olum fetoya büyü yaptırıyordunuz Of’a geberdi hep o yüzden 1 0 Yanıtla
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