Trendyol Süper Lig'in 15. haftasındaki dev derbide Beşiktaş, ezeli rakibi Fenerbahçe'yi Chamberlain'in golüyle 1-0 mağlup etmeyi başardı. Bu sonuç Avrupa'da geniş yankı bulurken, sarı-lacivertlilerin teknik direktörü Jose Mourinho için de çarpıcı ifadeler kullanıldı.
Fenerbahçe'nin dünyaca ünlü teknik direktörü Jose Mourinho'nun derbi karnesi gözlerden kaçmadı. Portekizli çalıştırıcı, ligin 6. haftasında Galatasaray'a sahasında 3-1'lik skorla boyun eğerken, Beşiktaş deplasmanında da 1-0 mağlup olarak puan çıkaramadı.
Öte yandan Jose Mourinho yönetimindeki Fenerbahçe, ligin ilk 5 sırasında yer alan Galatasaray, Samsunspor, Beşiktaş ve Göztepe'ye karşı sadece 2 puan çıkarabilidi. Galatasaray ve Beşiktaş derbilerinden puansız ayrılan Kanarya, Samsunspor ve Göztepe ile 2-2 berabere kalmıştı.
Son Dakika › Spor › Jose Mourinho, Beşiktaş mağlubiyeti sonrası Avrupa'nın diline düştü - Son Dakika
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