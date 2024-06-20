Jose Mourinho ayağının tozuyla tüm takıma gözdağı verdi: Kimse geç kalamaz - Son Dakika
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Jose Mourinho ayağının tozuyla tüm takıma gözdağı verdi: Kimse geç kalamaz

Jose Mourinho ayağının tozuyla tüm takıma gözdağı verdi: Kimse geç kalamaz

Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Jose Mourinho, İstanbul'a gelişi sonrası ilk konuşmasını yaptı. Antrenman saatleri hakkında konuşan başarılı çalıştırıcı, "Ben buraya kazanmaya geldim. Benim için vaktinde olmak önemli. İdman 10'da başlıyorsa, ben 10'da başlarım. Kimse geç kalamaz. Geç kalanlar ceza ödüyor, ben bunları umursamam" dedi.

20.06.2024 20:35
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süper Lig devi Fenerbahçe, teknik direktör Jose Mourinho'nun İstanbul'a gelmesi sonrası yaptığı konuşmadan bir kesit paylaştı.

"BURAYA KAZANMAYA GELDİM"

Kulübün resmi YouTube hesabından yapılan paylaşımda Mourinho'nun, "İstanbul harika bir şehir. Ancak ben buraya harika bir şehir için gelmedim, kazanmak için geldim" dediği duyuluyor.

"VAKTİNDE OLMAK ÖNEMLİ"

Öte yandan antrenman saatleri hakkında da konuştuğu görülen Mourinho'nun, "Ben buraya 35 milyon Fenerbahçe taraftarını mutlu etmeye geldim. Ben buraya kazanmaya geldim. Benim için vaktinde olmak önemli. İdman 10'da başlıyorsa, ben 10'da başlarım. Kimse geç kalamaz. Geç kalanlar ceza ödüyor, ben bunları umursamam" ifadelerine yer veriyor.

Alper Kızıltepe
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Jose Mourinho, Fenerbahçe, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Jose Mourinho ayağının tozuyla tüm takıma gözdağı verdi: Kimse geç kalamaz - Son Dakika

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