Jose Mourinho, bıçak altına yatacak

Spor

Almanya\'da Noel pazarına saldırı! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Süper Lig devi Fenerbahçe'nin Portekizli teknik direktörü Jose Mourinho, sağlık sorunu nedeniyle ameliyat olmak için bugün İstanbul'dan ayrılacak.

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Sarı-lacivertli takımın teknik patronu Jose Mourinho yaşadığı bir sağlık sorunu sebebiyle yurtdışında ameliyat olmak için bugün İstanbul'dan ayrılacak.

LİGE İKİ HAFTA ARA VERİLDİ

Portekizli teknik adam takıma 1 hafta izin verdi. Yabancı futbolcuların bir kısmı İstanbul'dan ayrıldı. Fenerbahçe iznin ardından Hatayspor maçı hazırlıklarına başlayacak. Süper Lig'e hafta sonu oynanacak maçların ardından 2 hafta ara verilecek. Ligin ikinci yarısı 3 Ocak 2025 tarihinde başlayacak.