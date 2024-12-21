Jose Mourinho, bıçak altına yatacak - Son Dakika
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Spor

Jose Mourinho, bıçak altına yatacak

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Fenerbahçe'nin Portekizli teknik direktörü Jose Mourinho, yaşadığı sağlık sorunu nedeniyle ameliyat olmak üzere İstanbul'dan ayrılacak. Son dönemde eleştirilere hedef olan Mourinho, takıma 1 hafta izin verdi.

21.12.2024 15:16  Güncelleme: 15:31
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Süper Lig devi Fenerbahçe'nin Portekizli teknik direktörü Jose Mourinho, sağlık sorunu nedeniyle ameliyat olmak için bugün İstanbul'dan ayrılacak.

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Sarı-lacivertli takımın teknik patronu Jose Mourinho yaşadığı bir sağlık sorunu sebebiyle yurtdışında ameliyat olmak için bugün İstanbul'dan ayrılacak.

LİGE İKİ HAFTA ARA VERİLDİ

Portekizli teknik adam takıma 1 hafta izin verdi. Yabancı futbolcuların bir kısmı İstanbul'dan ayrıldı. Fenerbahçe iznin ardından Hatayspor maçı hazırlıklarına başlayacak. Süper Lig'e hafta sonu oynanacak maçların ardından 2 hafta ara verilecek. Ligin ikinci yarısı 3 Ocak 2025 tarihinde başlayacak.

Jose Mourinho, bıçak altına yatacak

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Son Dakika Spor Jose Mourinho, bıçak altına yatacak - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (9)

  • Apple User:
    Umarın sezonu kapatır da; yollar ayrılır. 10 0 Yanıtla
  • ümit Saydam:
    umarım dönemez yılbaşıı görmez dedim inşallah çok bile durdu 5 2 Yanıtla
  • Apple User:
    ŞU ÖNCEKİ SÜRÜMDEKİ ÖZELLİKLERİ GERİ GETİRİN. ÖZELLİKLE PUNTO BÜYÜKLÜĞÜ VE HABERLERİN LİSTE ŞEKLİNDE GÖRÜNÜMÜNÜ. 6 1 Yanıtla
  • Çelikk:
    Geçmiş Olsun Fazla Yaşamazsın 1 3 Yanıtla
  • Sefer tolun:
    Parayı Almadan Hiç Biyere Gitmez Euro,lazım Cebe İndirmeden Gitmez 30 milyon euro Gelsin Mangırlar 0 3 Yanıtla
  • Ali Atkoşan:
    ZORTİNHYO sakın Ölme GS yı sen Şampiyon Yapacaksın Biz Biliyoruz Türkiye ye Gelip İzlediğin Tek Takım GS dı biliyoruz vede GS ya Aşıksın Onuda Biliyoruz 0 3 Yanıtla
  • Erkan null:
    sünnet olcak büyük ihtimal 0 1 Yanıtla
  • Ersay:
    Hoca geri gelmiyorum desem keşke de İsmail geri gelse 0 1 Yanıtla
  • Talat Yelbuz:
    OKAN BURUK TOKADINI YIYEN IFLAH OLMAZ, TEK TEK 0 1 Yanıtla
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