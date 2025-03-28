Jose Mourinho\'dan Bodrum FK maçı öncesi anlamlı hareket

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, futbolun yalnızca saha içindeki mücadeleden ibaret olmadığını bir kez daha gösterdi.

Futbol dünyasında sadece başarılarıyla değil, saha dışındaki insani yaklaşımıyla da tanınan Jose Mourinho, Bodrum FK karşılaşması öncesinde top toplayıcı çocuklarla bir araya geldi. Karşılaşma öncesinde sahaya çıkan Mourinho, çocuklarla sohbet etti ve ardından topluca hatıra fotoğrafı çektirdi. Portekizli teknik adamın bu hareketi, futbolseverler tarafından büyük ilgiyle karşılandı.

Jose Mourinho, geçmişte çalıştırdığı kulüplerde de benzer şekilde genç futbolseverlere ve saha içindeki tüm paydaşlara olan ilgisiyle tanınıyor. Onun bu sıcak yaklaşımı, futbolun ruhunu yansıtan örneklerden biri olarak değerlendiriliyor.

BÜYÜK İLGİ GÖRDÜ

Mourinho'nun bu jesti, sosyal medyada da kısa sürede gündem oldu. Fenerbahçe taraftarları, tecrübeli teknik adamın sadece saha içindeki başarısıyla değil, saha dışındaki karakteriyle de fark yarattığını vurgulayan yorumlar yaptı.