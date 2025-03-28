Jose Mourinho'dan Bodrum FK maçı öncesi anlamlı hareket - Son Dakika
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Spor

Jose Mourinho'dan Bodrum FK maçı öncesi anlamlı hareket

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Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Bodrum FK ile oynanacak maç öncesinde top toplayıcı çocuklarla fotoğraf çektirdi. Tecrübeli teknik adamın bu jesti, futbolseverler tarafından büyük takdir topladı.

28.03.2025 20:51
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Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, futbolun yalnızca saha içindeki mücadeleden ibaret olmadığını bir kez daha gösterdi.

Futbol dünyasında sadece başarılarıyla değil, saha dışındaki insani yaklaşımıyla da tanınan Jose Mourinho, Bodrum FK karşılaşması öncesinde top toplayıcı çocuklarla bir araya geldi. Karşılaşma öncesinde sahaya çıkan Mourinho, çocuklarla sohbet etti ve ardından topluca hatıra fotoğrafı çektirdi. Portekizli teknik adamın bu hareketi, futbolseverler tarafından büyük ilgiyle karşılandı.

Jose Mourinho, geçmişte çalıştırdığı kulüplerde de benzer şekilde genç futbolseverlere ve saha içindeki tüm paydaşlara olan ilgisiyle tanınıyor. Onun bu sıcak yaklaşımı, futbolun ruhunu yansıtan örneklerden biri olarak değerlendiriliyor.

BÜYÜK İLGİ GÖRDÜ

Mourinho'nun bu jesti, sosyal medyada da kısa sürede gündem oldu. Fenerbahçe taraftarları, tecrübeli teknik adamın sadece saha içindeki başarısıyla değil, saha dışındaki karakteriyle de fark yarattığını vurgulayan yorumlar yaptı.

Jose Mourinho\'dan Bodrum FK maçı öncesi anlamlı hareket

Jose Mourinho, Fenerbahçe, Futbol, Bodrum, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Jose Mourinho'dan Bodrum FK maçı öncesi anlamlı hareket - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • Akay kayhan:
    önce ırkçılık yap sonra şirin gözükmek için türlü taklalar 14 39 Yanıtla
  • Aykut Keskiner:
    bir taraftan bu ülkeyi rezil etmek için elinden geleni yap bir taraftanda şirinlikler yap, bu taraftarın yer bunları sende haklısın 10 senedir aynı taktikler 4 22 Yanıtla
  • Ahmet Maviş:
    kral 5 2 Yanıtla
  • Talat Yelbuz:
    BODRUM DA TİYATRO OYNANIYOR SOZUM ONA BODRUM IKINCI YARIYA 3 AS FUTBOLCUYLA BASLAYOR NEDEN BASTA ONLARLA BASLAMADI 0 0 Yanıtla
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